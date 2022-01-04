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"التعاون الإسلامي" تُبدي قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني "أبو هواش"

"طه" يدعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل للإفراج عن المعتقلين الإداريين

أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

ودعا "طه"، في الوقت نفسه، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، والمعتقلين الإداريين كافة، والضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

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"التعاون الإسلامي" تُبدي قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني "أبو هواش"
سبق

أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

ودعا "طه"، في الوقت نفسه، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، والمعتقلين الإداريين كافة، والضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
01:01 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
03:44 PM

"التعاون الإسلامي" تُبدي قلقها إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني "أبو هواش"

"طه" يدعو المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل للإفراج عن المعتقلين الإداريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على وقوف المنظمة إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

ودعا "طه"، في الوقت نفسه، المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل الفوري من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، والمعتقلين الإداريين كافة، والضغط على إسرائيل قوة الاحتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

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