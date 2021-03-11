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تدريب وتوظيف 3 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الرياض

خلال العامين الأخيرين

كشفت آخر التقارير الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي عن تدريب وتوظيف ما يقارب ثلاثة آلاف حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال السنتين الأخيرتين عبر وحدات التمكين الموزعة على 17 مكتباً للضمان في الرياض والمحافظات التابعة لها.

وتقدم وحدات التمكين للمستفيدين القادرين على العمل، مجموعة من الخدمات منها الإرشاد والتوجيه المهني، ثم دراسة رغبات المتقدمين وقدراتهم الفردية وتحديد المسار المناسب لهم بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ثم تقديم الحوافز المالية وغير المالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على استقطاب بقية المستفيدين.

يذكر أن أعداد المستفيدين من مكاتب الضمان الاجتماعي في منطقة الرياض يتجاوز الـ160 ألفًا مصنفين إلى فئات عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدريب وتوظيف 3 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الرياض
سبق

كشفت آخر التقارير الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي عن تدريب وتوظيف ما يقارب ثلاثة آلاف حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال السنتين الأخيرتين عبر وحدات التمكين الموزعة على 17 مكتباً للضمان في الرياض والمحافظات التابعة لها.

وتقدم وحدات التمكين للمستفيدين القادرين على العمل، مجموعة من الخدمات منها الإرشاد والتوجيه المهني، ثم دراسة رغبات المتقدمين وقدراتهم الفردية وتحديد المسار المناسب لهم بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ثم تقديم الحوافز المالية وغير المالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على استقطاب بقية المستفيدين.

يذكر أن أعداد المستفيدين من مكاتب الضمان الاجتماعي في منطقة الرياض يتجاوز الـ160 ألفًا مصنفين إلى فئات عدة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
08:03 PM

تدريب وتوظيف 3 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي في الرياض

خلال العامين الأخيرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت آخر التقارير الصادرة عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي عن تدريب وتوظيف ما يقارب ثلاثة آلاف حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال السنتين الأخيرتين عبر وحدات التمكين الموزعة على 17 مكتباً للضمان في الرياض والمحافظات التابعة لها.

وتقدم وحدات التمكين للمستفيدين القادرين على العمل، مجموعة من الخدمات منها الإرشاد والتوجيه المهني، ثم دراسة رغبات المتقدمين وقدراتهم الفردية وتحديد المسار المناسب لهم بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ثم تقديم الحوافز المالية وغير المالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على استقطاب بقية المستفيدين.

يذكر أن أعداد المستفيدين من مكاتب الضمان الاجتماعي في منطقة الرياض يتجاوز الـ160 ألفًا مصنفين إلى فئات عدة.

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