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"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد

قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).

وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.

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"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد
سبق

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).

وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:00 AM

"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد

قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).

وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.

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