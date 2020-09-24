"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد
قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).
وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.
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"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-24
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).
وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:00 AM
"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد
قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).
وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.