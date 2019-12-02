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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء

في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
06:34 PM

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء

في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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