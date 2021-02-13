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"البواني" تُوَقِّع اتفاقية تعاون لدعم ترميم منازل الأسر المحتاجة

بتوظيف عدد من الكوادر الهندسية والفنية السعودية

عقدت شركة البواني، الرائدة في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية "ترميم" الخيرية، المعنية بإعادة ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية.

وتوظف "البواني"، بموجب الاتفاقية، عددًا من الكوادر الهندسية والفنية السعودية؛ دعمًا منها لمبادرات وبرامج "ترميم"؛ لتمكين الجمعية من تطوير مهاراتها، وتعزيز قدراتها في المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

جرت مراسم توقيع العقود في برج البواني بالرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية، الرئيسُ التنفيذي لشركة البواني، فخر بن عبدالمعين الشواف والمدير التنفيذي لجمعية ترميم الخيرية علي الأسمري، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وعبّر "الشواف" على هامش حفل توقيع العقود، عن سعادته بالتعاون مع جمعية ترميم الخيرية؛ معبرًا عن تقدير "البواني" للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية ترميم الخيرية.

وأكد حرص "البواني"، منذ تأسيسها على مد جسور التعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية؛ للمساهمة بدور حقيقي وفعال في بناء مستقبل أفضل مفعم بروح الأمل والإيجابية.

وقال إن ثقافة الشركة تستند إلى قيم تعظيم ثقافة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع مع السعي باستمرار إلى المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تضمن تحقيق تغيير إيجابي في حياة المواطنين.

وأكد أن هذه الاتفاقية التي تمتد لعام كامل، تأتي تجسيدًا لاستراتيجية البواني بالقيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، كشركة وطنية تسعى لخدمة المجتمع من خلال دعم الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، ومن بينها جمعية ترميم الخيرية.

وأضاف أن حجم المشاريع الكبيرة في كل المجالات الحيوية التي تم إنجازها خلال ثلاثة عقود، تجاوزت قيمتها أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لجمعية "ترميم" علي الأسمري، عن تقديره للدور الذي تضطلع به البواني في دعم وتعزيز برامج "ترميم" الخيرية.

وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الجمعية؛ تجسيدًا من الجانبين لالتزامهما بمسؤوليتهما المجتمعية، ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البواني" تُوَقِّع اتفاقية تعاون لدعم ترميم منازل الأسر المحتاجة
سبق

عقدت شركة البواني، الرائدة في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية "ترميم" الخيرية، المعنية بإعادة ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية.

وتوظف "البواني"، بموجب الاتفاقية، عددًا من الكوادر الهندسية والفنية السعودية؛ دعمًا منها لمبادرات وبرامج "ترميم"؛ لتمكين الجمعية من تطوير مهاراتها، وتعزيز قدراتها في المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

جرت مراسم توقيع العقود في برج البواني بالرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية، الرئيسُ التنفيذي لشركة البواني، فخر بن عبدالمعين الشواف والمدير التنفيذي لجمعية ترميم الخيرية علي الأسمري، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وعبّر "الشواف" على هامش حفل توقيع العقود، عن سعادته بالتعاون مع جمعية ترميم الخيرية؛ معبرًا عن تقدير "البواني" للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية ترميم الخيرية.

وأكد حرص "البواني"، منذ تأسيسها على مد جسور التعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية؛ للمساهمة بدور حقيقي وفعال في بناء مستقبل أفضل مفعم بروح الأمل والإيجابية.

وقال إن ثقافة الشركة تستند إلى قيم تعظيم ثقافة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع مع السعي باستمرار إلى المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تضمن تحقيق تغيير إيجابي في حياة المواطنين.

وأكد أن هذه الاتفاقية التي تمتد لعام كامل، تأتي تجسيدًا لاستراتيجية البواني بالقيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، كشركة وطنية تسعى لخدمة المجتمع من خلال دعم الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، ومن بينها جمعية ترميم الخيرية.

وأضاف أن حجم المشاريع الكبيرة في كل المجالات الحيوية التي تم إنجازها خلال ثلاثة عقود، تجاوزت قيمتها أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لجمعية "ترميم" علي الأسمري، عن تقديره للدور الذي تضطلع به البواني في دعم وتعزيز برامج "ترميم" الخيرية.

وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الجمعية؛ تجسيدًا من الجانبين لالتزامهما بمسؤوليتهما المجتمعية، ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
05:19 PM

"البواني" تُوَقِّع اتفاقية تعاون لدعم ترميم منازل الأسر المحتاجة

بتوظيف عدد من الكوادر الهندسية والفنية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت شركة البواني، الرائدة في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية "ترميم" الخيرية، المعنية بإعادة ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية.

وتوظف "البواني"، بموجب الاتفاقية، عددًا من الكوادر الهندسية والفنية السعودية؛ دعمًا منها لمبادرات وبرامج "ترميم"؛ لتمكين الجمعية من تطوير مهاراتها، وتعزيز قدراتها في المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

جرت مراسم توقيع العقود في برج البواني بالرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية، الرئيسُ التنفيذي لشركة البواني، فخر بن عبدالمعين الشواف والمدير التنفيذي لجمعية ترميم الخيرية علي الأسمري، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وعبّر "الشواف" على هامش حفل توقيع العقود، عن سعادته بالتعاون مع جمعية ترميم الخيرية؛ معبرًا عن تقدير "البواني" للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية ترميم الخيرية.

وأكد حرص "البواني"، منذ تأسيسها على مد جسور التعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية؛ للمساهمة بدور حقيقي وفعال في بناء مستقبل أفضل مفعم بروح الأمل والإيجابية.

وقال إن ثقافة الشركة تستند إلى قيم تعظيم ثقافة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع مع السعي باستمرار إلى المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تضمن تحقيق تغيير إيجابي في حياة المواطنين.

وأكد أن هذه الاتفاقية التي تمتد لعام كامل، تأتي تجسيدًا لاستراتيجية البواني بالقيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، كشركة وطنية تسعى لخدمة المجتمع من خلال دعم الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، ومن بينها جمعية ترميم الخيرية.

وأضاف أن حجم المشاريع الكبيرة في كل المجالات الحيوية التي تم إنجازها خلال ثلاثة عقود، تجاوزت قيمتها أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لجمعية "ترميم" علي الأسمري، عن تقديره للدور الذي تضطلع به البواني في دعم وتعزيز برامج "ترميم" الخيرية.

وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الجمعية؛ تجسيدًا من الجانبين لالتزامهما بمسؤوليتهما المجتمعية، ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

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