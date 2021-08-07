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جمعية الرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي 6"

استمرت على مدى 3 أيام.. وبدعم من مركز "التطوع" بوزارة الصحة

اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء يوم الجمعة فعاليات الورشة السادسة بعنوان ( تأهيل المتطوع الصحي ) بإشراف ودعم من مركز التطوع بوزارة الصحة ضمن برنامج نمو، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وذلك بقاعة فندق المينا بتبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة بهدف بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي، وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع مع الأخذ بجميع الاحترازات الوقائية الموصى بها.

وتناولت الورشة تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة وتدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وتأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي، وحرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

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جمعية الرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي 6"
سبق

اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء يوم الجمعة فعاليات الورشة السادسة بعنوان ( تأهيل المتطوع الصحي ) بإشراف ودعم من مركز التطوع بوزارة الصحة ضمن برنامج نمو، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وذلك بقاعة فندق المينا بتبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة بهدف بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي، وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع مع الأخذ بجميع الاحترازات الوقائية الموصى بها.

وتناولت الورشة تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة وتدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وتأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي، وحرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
12:48 AM

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تختتم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي 6"

استمرت على مدى 3 أيام.. وبدعم من مركز "التطوع" بوزارة الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء يوم الجمعة فعاليات الورشة السادسة بعنوان ( تأهيل المتطوع الصحي ) بإشراف ودعم من مركز التطوع بوزارة الصحة ضمن برنامج نمو، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، وذلك بقاعة فندق المينا بتبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة بهدف بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي، وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع مع الأخذ بجميع الاحترازات الوقائية الموصى بها.

وتناولت الورشة تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة وتدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي، وتأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية، بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي، وحرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.

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