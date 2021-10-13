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14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

في دورتها الـ"24" على مستوى إدارات التعليم.. وتنافسوا في 3 فئات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أسماء (14) مرشحًا للمنافسة على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ(24) على مستوى إدارات التعليم.

وأوضحت الدكتورة رقية السنيدي مديرة مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المرشحين والمرشحات تنافسوا في ثلاثة فئات للجائزة، منهم متنافسان في فئة "المدرسة المتميزة"، و(6) في فئة "المعلم المتميز"، و(6) في فئة "الطالب المتميز".

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرشحين والمرشحات للجائزة؛ حيث ترشح عن مكتب تعليم الشرق عبدالرحمن بن مناحي الشمري، وعن مكتب تعليم الغرب الدكتورة نورة بنت علي الدوسري، في فئة المدرسة المتميزة؛ بينما ترشح في فئة المعلم المتميز المعلمون: أنس بن عبدالله الماجد عن مكتب تعليم الجنوب، ووفاء بنت محمد الربيعان عن مكتب تعليم النهضة، وعواطف بنت محسن العتيبي عن مكتب تعليم البديعة، ووفاء بنت خالد العنزي عن مكتب تعليم رماح، وحصة بنت إبراهيم التمامي عن مكتب تعليم المزاحمية، وسارة بنت عبدالله النفيعي عن مكتب تعليم الشمال، وترشح عن فئة الطالب المتميز عبدالله بن سليمان السليمان عن مكتب تعليم الروضة، وفهد بن محمد الزغيبي عن مكتب تعليم قرطبة، والطالبات ليان بنت محمد السلطان، وريما بنت ماجد النويصر، وعاليا بنت إبراهيم الباتلي عن مكتب شمال، وترف بنت أحمد السعوي عن مكتب تعليم الروابي.

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14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أسماء (14) مرشحًا للمنافسة على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ(24) على مستوى إدارات التعليم.

وأوضحت الدكتورة رقية السنيدي مديرة مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المرشحين والمرشحات تنافسوا في ثلاثة فئات للجائزة، منهم متنافسان في فئة "المدرسة المتميزة"، و(6) في فئة "المعلم المتميز"، و(6) في فئة "الطالب المتميز".

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرشحين والمرشحات للجائزة؛ حيث ترشح عن مكتب تعليم الشرق عبدالرحمن بن مناحي الشمري، وعن مكتب تعليم الغرب الدكتورة نورة بنت علي الدوسري، في فئة المدرسة المتميزة؛ بينما ترشح في فئة المعلم المتميز المعلمون: أنس بن عبدالله الماجد عن مكتب تعليم الجنوب، ووفاء بنت محمد الربيعان عن مكتب تعليم النهضة، وعواطف بنت محسن العتيبي عن مكتب تعليم البديعة، ووفاء بنت خالد العنزي عن مكتب تعليم رماح، وحصة بنت إبراهيم التمامي عن مكتب تعليم المزاحمية، وسارة بنت عبدالله النفيعي عن مكتب تعليم الشمال، وترشح عن فئة الطالب المتميز عبدالله بن سليمان السليمان عن مكتب تعليم الروضة، وفهد بن محمد الزغيبي عن مكتب تعليم قرطبة، والطالبات ليان بنت محمد السلطان، وريما بنت ماجد النويصر، وعاليا بنت إبراهيم الباتلي عن مكتب شمال، وترف بنت أحمد السعوي عن مكتب تعليم الروابي.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
12:09 PM

14 مرشحًا بـ"تعليم الرياض" لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

في دورتها الـ"24" على مستوى إدارات التعليم.. وتنافسوا في 3 فئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أسماء (14) مرشحًا للمنافسة على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ(24) على مستوى إدارات التعليم.

وأوضحت الدكتورة رقية السنيدي مديرة مركز التميز في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن المرشحين والمرشحات تنافسوا في ثلاثة فئات للجائزة، منهم متنافسان في فئة "المدرسة المتميزة"، و(6) في فئة "المعلم المتميز"، و(6) في فئة "الطالب المتميز".

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرشحين والمرشحات للجائزة؛ حيث ترشح عن مكتب تعليم الشرق عبدالرحمن بن مناحي الشمري، وعن مكتب تعليم الغرب الدكتورة نورة بنت علي الدوسري، في فئة المدرسة المتميزة؛ بينما ترشح في فئة المعلم المتميز المعلمون: أنس بن عبدالله الماجد عن مكتب تعليم الجنوب، ووفاء بنت محمد الربيعان عن مكتب تعليم النهضة، وعواطف بنت محسن العتيبي عن مكتب تعليم البديعة، ووفاء بنت خالد العنزي عن مكتب تعليم رماح، وحصة بنت إبراهيم التمامي عن مكتب تعليم المزاحمية، وسارة بنت عبدالله النفيعي عن مكتب تعليم الشمال، وترشح عن فئة الطالب المتميز عبدالله بن سليمان السليمان عن مكتب تعليم الروضة، وفهد بن محمد الزغيبي عن مكتب تعليم قرطبة، والطالبات ليان بنت محمد السلطان، وريما بنت ماجد النويصر، وعاليا بنت إبراهيم الباتلي عن مكتب شمال، وترف بنت أحمد السعوي عن مكتب تعليم الروابي.

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