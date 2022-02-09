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"موانئ" تصدر ترخيصاً لشركة OOCL لمزاولة نشاط الوكالات البحرية

استمراراً للجهود التي تبذلها لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ترخيصاً موحداً لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة OOCL كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات البحرية.

ويخضع الترخيص لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، وهو استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية وتوطينها محلياً، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ السعودية.

تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور رئيس لربط قارات العالم الثلاث.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسمح من خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، إذ يعد الترخيص الممنوح لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة "واحداً من عدة تراخيص مقدمة لكبريات الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم"، بهدف تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تطوير الموانئ السعودية ويجعلها عنصر جذب استثماري مهم يدعم التجارة، ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

الهيئة العامة للموانئ موانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ" تصدر ترخيصاً لشركة OOCL لمزاولة نشاط الوكالات البحرية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ترخيصاً موحداً لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة OOCL كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات البحرية.

ويخضع الترخيص لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، وهو استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية وتوطينها محلياً، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ السعودية.

تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور رئيس لربط قارات العالم الثلاث.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسمح من خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، إذ يعد الترخيص الممنوح لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة "واحداً من عدة تراخيص مقدمة لكبريات الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم"، بهدف تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تطوير الموانئ السعودية ويجعلها عنصر جذب استثماري مهم يدعم التجارة، ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:58 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
02:56 PM

"موانئ" تصدر ترخيصاً لشركة OOCL لمزاولة نشاط الوكالات البحرية

استمراراً للجهود التي تبذلها لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ترخيصاً موحداً لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة OOCL كمستثمر أجنبي لمزاولة نشاط الوكالات البحرية.

ويخضع الترخيص لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، وهو استمرار للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية من الشركات الأجنبية وتوطينها محلياً، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتعزيز الاستثمارات في الموانئ السعودية.

تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة في التحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور رئيس لربط قارات العالم الثلاث.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسمح من خلال لوائحها التنظيمية للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، إذ يعد الترخيص الممنوح لشركة عبر بحار المشرق لخطوط الشحن المحدودة "واحداً من عدة تراخيص مقدمة لكبريات الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم"، بهدف تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يُسهم في تطوير الموانئ السعودية ويجعلها عنصر جذب استثماري مهم يدعم التجارة، ويحقق تنمية اقتصادية وطنية فاعلة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

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