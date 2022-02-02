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بعد انتهاء " الميركاتو الشتوي" .. الدوري "السعودي" الأغلى قيمة سوقية في "آسيا"

احتل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المركز الأول كأغلى قيمة سوقية في قارة آسيا عقب انتهاء "الميركاتو الشتوي " قبل يومين.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي نحو 336.80 مليون يورو في حين جاء الدوري الياباني في المركز الثاني بقيمة تصل لنحو 289.15 مليون يورو.

المركز الثالث كان من نصيب الدوري الإماراتي بقيمة تصل لنحو 217 مليون يورو ورابعاً كان الدوري القطري بقيمة تصل لنحو 162 مليون يورو وحلّ الدوري الكوري الجنوبي في المركز الخامس بقيمة 171 مليون يورو تقريباً.

آسيا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الميركاتو الشتوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد انتهاء " الميركاتو الشتوي" .. الدوري "السعودي" الأغلى قيمة سوقية في "آسيا"
سبق

احتل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المركز الأول كأغلى قيمة سوقية في قارة آسيا عقب انتهاء "الميركاتو الشتوي " قبل يومين.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي نحو 336.80 مليون يورو في حين جاء الدوري الياباني في المركز الثاني بقيمة تصل لنحو 289.15 مليون يورو.

المركز الثالث كان من نصيب الدوري الإماراتي بقيمة تصل لنحو 217 مليون يورو ورابعاً كان الدوري القطري بقيمة تصل لنحو 162 مليون يورو وحلّ الدوري الكوري الجنوبي في المركز الخامس بقيمة 171 مليون يورو تقريباً.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:00 PM

بعد انتهاء " الميركاتو الشتوي" .. الدوري "السعودي" الأغلى قيمة سوقية في "آسيا"

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محمد السيّد - الرياض
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احتل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المركز الأول كأغلى قيمة سوقية في قارة آسيا عقب انتهاء "الميركاتو الشتوي " قبل يومين.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي نحو 336.80 مليون يورو في حين جاء الدوري الياباني في المركز الثاني بقيمة تصل لنحو 289.15 مليون يورو.

المركز الثالث كان من نصيب الدوري الإماراتي بقيمة تصل لنحو 217 مليون يورو ورابعاً كان الدوري القطري بقيمة تصل لنحو 162 مليون يورو وحلّ الدوري الكوري الجنوبي في المركز الخامس بقيمة 171 مليون يورو تقريباً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,138
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,882
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,823

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