بالصور .. قوات الحرس الوطني تُسهم في إنجاح موسم الحج أمنيًا وإنسانيًا

منسوبو الوزارة تبادلوا التهاني والتبريكات بإتمام الحجيج مناسكهم بسلام

أنهت قطاعات وزارة الحرس الوطني مشاركتها في حج هذا العام 1440- 2019؛ بعد تنفيذ مهامها الأمنية والطبية والتوعوية التي قدمتها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بنجاح.

وودع منسوبو الوزارة لحجاج بيت الله الحرام؛ آملين أن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، في مشهد تجلت فيه أسمى درجات المشاعر الإنسانية، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بإتمام الحجيج لمناسكهم بأمن وسلام.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء تركي بن حمود العنزي مساعد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، المشرف العام على وحدات الحرس الوطني المشاركة بالحج، أن مشاركة الحرس في الحج تنطلق وفق إطارين أمني وإنساني، مشيرًا إلى أنهم أسهموا مع الجهات والقطاعات الأخرى في إنجاح حج هذا العام، وتمكين ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف أن هذه المشاركة من أهم المشاركات التي تحظى باهتمام وعناية قيادات ومنسوبي وزارة الحرس الوطني، تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني.

وأشار إلى أن جهود وزارة الحرس الوطني لهذا العام وبالتنسيق مع سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والجهات الأخرى ذات العلاقة تمثلت في القيام بعديد المهام الأمنية المنسقة والتكاملية الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وشارك في المهمة لواء الخليفة عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-، ولواء الأمن الخاص الثاني، والوحدات المساندة، حيث تم تنفيذ مهام أمنية رئيسة في مكة والمشاعر المقدسة.

وكان وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، قد قام في السادس من ذي الحجة الجاري بزيارة تفقدية لقوات ومقار وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن.

‏‎واستعرض معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالٍ، لأداء مهامها بكل اقتدار، كما شاهد عرضًا لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعراضًا للمهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

‏‎واستمع وزير الحرس إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.