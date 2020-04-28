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بشكل بطيء وتدريجي.. رئيس البرتغال يعلن موعد رفع إجراءات العزل العام

قضت بإغلاق معظم الخدمات الشهر الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس البرتغالي يوم الثلاثاء إنه سيتم في الثالث من مايو أيار رفع إجراءات العزل العام التي قضت بإغلاق معظم الخدمات غير الضرورية الشهر الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه أضاف أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون عملية بطيئة وتدريجية.

ووفق رويترز قال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من يوم الأحد ”المهم في هذه المرحلة الجديدة هو أن يعرف البرتغاليون أن احتواء الفيروس لا يزال مهماً لذا يجب علينا اتخاذ خطوات صغيرة وتقييم الوضع باستمرار“.

وفرضت البرتغال إجراءات العزل العام لأول مرة في 18 مارس.

البرتغال فيروس كورونا الجديد

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بشكل بطيء وتدريجي.. رئيس البرتغال يعلن موعد رفع إجراءات العزل العام
سبق

قال الرئيس البرتغالي يوم الثلاثاء إنه سيتم في الثالث من مايو أيار رفع إجراءات العزل العام التي قضت بإغلاق معظم الخدمات غير الضرورية الشهر الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه أضاف أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون عملية بطيئة وتدريجية.

ووفق رويترز قال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من يوم الأحد ”المهم في هذه المرحلة الجديدة هو أن يعرف البرتغاليون أن احتواء الفيروس لا يزال مهماً لذا يجب علينا اتخاذ خطوات صغيرة وتقييم الوضع باستمرار“.

وفرضت البرتغال إجراءات العزل العام لأول مرة في 18 مارس.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:00 PM

بشكل بطيء وتدريجي.. رئيس البرتغال يعلن موعد رفع إجراءات العزل العام

قضت بإغلاق معظم الخدمات الشهر الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس البرتغالي يوم الثلاثاء إنه سيتم في الثالث من مايو أيار رفع إجراءات العزل العام التي قضت بإغلاق معظم الخدمات غير الضرورية الشهر الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه أضاف أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون عملية بطيئة وتدريجية.

ووفق رويترز قال الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مؤتمر صحفي للإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من يوم الأحد ”المهم في هذه المرحلة الجديدة هو أن يعرف البرتغاليون أن احتواء الفيروس لا يزال مهماً لذا يجب علينا اتخاذ خطوات صغيرة وتقييم الوضع باستمرار“.

وفرضت البرتغال إجراءات العزل العام لأول مرة في 18 مارس.

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