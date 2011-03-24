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"علينا التحرك".. "بايدن" يطالب المشرّعين بالموافقة على قانونَيْ حظر الأسلحة

أشار إلى أن عواقب هجوم كولورادو أعمق ممّا يظهر

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ، اليوم (الثلاثاء)، بتمرير مشروعَيْ قانونَيْن لمجلس النواب على الفور؛ لإغلاق الثغرات في عمليات التحقق من خلفية الأسلحة النارية.

وقال "بايدن" في كلمة بالبيت الأبيض عقب حادث إطلاق النار المروّع في ولاية كولورادو: "هذه ليست قضية حزبية ولا ينبغي أن تكون كذلك، هذه قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأميركيين، علينا أن نتحرك"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "العواقب العقلية حدث كولورادو أعمق مما نعرفه، وأحثّ مجلسَي النواب والشيوخ للعمل على حظر مثل هذه الأسلحة الهجومية وذخائرها، وعلى مجلس الشيوخ يجب أن يمرر القوانين الخاصة بالتحقق من شروط اقتناء مثل هذه الأسلحة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"علينا التحرك".. "بايدن" يطالب المشرّعين بالموافقة على قانونَيْ حظر الأسلحة
سبق

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ، اليوم (الثلاثاء)، بتمرير مشروعَيْ قانونَيْن لمجلس النواب على الفور؛ لإغلاق الثغرات في عمليات التحقق من خلفية الأسلحة النارية.

وقال "بايدن" في كلمة بالبيت الأبيض عقب حادث إطلاق النار المروّع في ولاية كولورادو: "هذه ليست قضية حزبية ولا ينبغي أن تكون كذلك، هذه قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأميركيين، علينا أن نتحرك"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "العواقب العقلية حدث كولورادو أعمق مما نعرفه، وأحثّ مجلسَي النواب والشيوخ للعمل على حظر مثل هذه الأسلحة الهجومية وذخائرها، وعلى مجلس الشيوخ يجب أن يمرر القوانين الخاصة بالتحقق من شروط اقتناء مثل هذه الأسلحة".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:47 PM

"علينا التحرك".. "بايدن" يطالب المشرّعين بالموافقة على قانونَيْ حظر الأسلحة

أشار إلى أن عواقب هجوم كولورادو أعمق ممّا يظهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ، اليوم (الثلاثاء)، بتمرير مشروعَيْ قانونَيْن لمجلس النواب على الفور؛ لإغلاق الثغرات في عمليات التحقق من خلفية الأسلحة النارية.

وقال "بايدن" في كلمة بالبيت الأبيض عقب حادث إطلاق النار المروّع في ولاية كولورادو: "هذه ليست قضية حزبية ولا ينبغي أن تكون كذلك، هذه قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأميركيين، علينا أن نتحرك"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "العواقب العقلية حدث كولورادو أعمق مما نعرفه، وأحثّ مجلسَي النواب والشيوخ للعمل على حظر مثل هذه الأسلحة الهجومية وذخائرها، وعلى مجلس الشيوخ يجب أن يمرر القوانين الخاصة بالتحقق من شروط اقتناء مثل هذه الأسلحة".

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