النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواصلة استراتيجيتها التوسعية.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح في حائل أحدث فرع لها

دشنت الفرع 269 على مستوى المملكة.. مستفيدة من التطورات الملحوظة لقطاع التجزئة

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشمالية، والذي يحمل الرقم 269 على مستوى المملكة.

وأقيم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وكشفت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرع في حائل نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وحرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وقالت الشركة إن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت أن فرع حائل يحظى بموقع مميز على طريق عمر بن الخطاب في حي العزيزية، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1858 متراً مربعاً، لافتة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات مع وجود أطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواصلة استراتيجيتها التوسعية.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح في حائل أحدث فرع لها
سبق

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشمالية، والذي يحمل الرقم 269 على مستوى المملكة.

وأقيم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وكشفت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرع في حائل نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وحرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وقالت الشركة إن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت أن فرع حائل يحظى بموقع مميز على طريق عمر بن الخطاب في حي العزيزية، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1858 متراً مربعاً، لافتة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات مع وجود أطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
05:31 PM

مواصلة استراتيجيتها التوسعية.. أسواق عبدالله العثيم تفتتح في حائل أحدث فرع لها

دشنت الفرع 269 على مستوى المملكة.. مستفيدة من التطورات الملحوظة لقطاع التجزئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,139

دشنت شركة أسواق عبدالله العثيم، الشركة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، أحدث فروع الشركة بالمنطقة الشمالية، والذي يحمل الرقم 269 على مستوى المملكة.

وأقيم الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وكشفت الشركة أنها مستمرة في استراتيجيتها التوسعية داخل مدن ومحافظات المملكة، وتطوير فروعها الحالية.

وجاء افتتاح الفرع في حائل نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، وحرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتقديم أفضل المنتجات الاستهلاكية والغذائية التي تتميز بالطلب المرتفع وبأقل الأسعار.

وقالت الشركة إن القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً يشهد تطورات ملحوظة، وهو ما يعكس خدمات الشركة لكافة شرائح المجتمع ودورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، تحت مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبيّنت أن فرع حائل يحظى بموقع مميز على طريق عمر بن الخطاب في حي العزيزية، وأقيم على مساحة إجمالية بلغت 1858 متراً مربعاً، لافتة إلى أنه مجهز بأحدث التقنيات والمعدات مع وجود أطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

يُذكر أن برنامج الافتتاح يتضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض المتميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة