"أوميكرون".. تعرَّف على سر اسم المتحور الجديد

فيما ينشغل العالم بالبحث عن تفاصيله وتطوراته

فيما ينشغل العالم بالبحث عن تفاصيل المتحور الجديد من كورونا الذي وُصف بالمقلق، تساءل الآلاف من المتابعين لمستجدات الوباء عن سبب تسميته بـ"أوميكرون".

ماذا يعني "Omicron"؟

إلا أن سر التسمية التي أطلقتها أمس منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جداً على ما يبدو.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فعبارة أوميكرون تعني "حرف O" باليونانية، وهو الحرف الخامس عشر في أبجديتها.

الأبجدية اليونانية

أما سبب إطلاق هذا الحرف على السلالة المستجدة، فإن المنظمة التابعة للأمم المتحدة اعتادت منذ ظهور كورونا أواخر عام 2019 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ"ألفا وبيتا وغاما ودلتا"، من أجل تسمية المتحورات أو السلالات الجديدة التي تظهر منه.

إشاعة "هيهي"

وكان متحدث باسم المنظمة قد أوضح في وقت سابق، حين بدأت شائعات تنتشر عن ظهور متحور يدعى "هيهي" في الصين -اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعة لا أساس لها- أن فريقاً من المتخصصين تابعاً للمنظمة العالمية أوصى باستخدام الأحرف اليونانيّة لتسهيل الأمر على غير المتخصّصين.

كما أكّد حينها أن الخبراء لا يطلقون أسماء مدن أو بلدان على متحوّرات كورونا عامة.

يُذكر أن لجنة استشارية تابعة للصحة العالمية كانت قد أعلنت أمس، أن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب قارة إفريقيا، شديد العدوى ومثير للقلق، مطلقة عليه اسم "أوميكرون".

فيما أعلنت وكالة صحية أوروبية لاحقاً أن خطر انتشاره في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جداً".