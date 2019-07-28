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مقاتلات التحالف تقصف تجمعات الحوثيين بالضالع.. وسقوط قتلى وجرحى

تدمير عتاد متنوع

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين تجمعاً للميليشيا الانقلابية، في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

وبين أن الغارتين أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة "بي إم بي" تابعة لهم.

على صعيد متصل، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات اليوم؛ مواقع الميليشيا في منطقة الزبيريات غربي المديرية ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير سلاح عيار 23، وعربة تابعة لهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تقصف تجمعات الحوثيين بالضالع.. وسقوط قتلى وجرحى
سبق

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين تجمعاً للميليشيا الانقلابية، في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

وبين أن الغارتين أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة "بي إم بي" تابعة لهم.

على صعيد متصل، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات اليوم؛ مواقع الميليشيا في منطقة الزبيريات غربي المديرية ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير سلاح عيار 23، وعربة تابعة لهم.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
10:08 PM

مقاتلات التحالف تقصف تجمعات الحوثيين بالضالع.. وسقوط قتلى وجرحى

تدمير عتاد متنوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,897

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين تجمعاً للميليشيا الانقلابية، في منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.

وبين أن الغارتين أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بالإضافة إلى تدمير عربة "بي إم بي" تابعة لهم.

على صعيد متصل، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات اليوم؛ مواقع الميليشيا في منطقة الزبيريات غربي المديرية ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير سلاح عيار 23، وعربة تابعة لهم.

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