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التُقط من الفضاء.. مشهد في السعودية يثير حيرة رائد فضاء فرنسي

أهي غزو "باك مان" للأرض أم أقراص مضغوطة عملاقة؟

من على متن محطة الفضاء الدولية، نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة من السعودية والتي تبرز نظام الري المحوري بإحدى مناطقها الزراعية، واصفًا المشهد من الفضاء بأنه بمثابة "غزو" شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة "باك مان Pac Man".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، شارك بيسكيت الصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مشهد نراه كثيرًا أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟".

وأوضح رائد الفضاء الفرنسي، في منشور عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستغرام"، أن هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية، حيث تستخدم المياه الأحفورية التي تضخ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وأضاف بيسكيت في تعليقه على المنشور : "في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعد هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة".

وأشار بيسكيت إلى أنه رغم أن موقع الأشكال الدائرية يبدو عشوائيًا، إلا أنه يتبع مواقع الخزانات الجوفية.

ويُعد نظام الري المحوري، الذي يمتد على شكل أذرع تدور حول المحور لري المساحات الزراعية الكبيرة، الأكثر استخدامًا بالمملكة، وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

ومؤخرًا، نشر بيسكيت صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضواء ساطعة في الليل، مشيرًا إلى بقعة مظلمة وسط الصورة أثارت حيرته، وعلق عليها قائلًا : "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافتة، ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التُقط من الفضاء.. مشهد في السعودية يثير حيرة رائد فضاء فرنسي
سبق

من على متن محطة الفضاء الدولية، نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة من السعودية والتي تبرز نظام الري المحوري بإحدى مناطقها الزراعية، واصفًا المشهد من الفضاء بأنه بمثابة "غزو" شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة "باك مان Pac Man".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، شارك بيسكيت الصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مشهد نراه كثيرًا أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟".

وأوضح رائد الفضاء الفرنسي، في منشور عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستغرام"، أن هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية، حيث تستخدم المياه الأحفورية التي تضخ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وأضاف بيسكيت في تعليقه على المنشور : "في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعد هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة".

وأشار بيسكيت إلى أنه رغم أن موقع الأشكال الدائرية يبدو عشوائيًا، إلا أنه يتبع مواقع الخزانات الجوفية.

ويُعد نظام الري المحوري، الذي يمتد على شكل أذرع تدور حول المحور لري المساحات الزراعية الكبيرة، الأكثر استخدامًا بالمملكة، وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

ومؤخرًا، نشر بيسكيت صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضواء ساطعة في الليل، مشيرًا إلى بقعة مظلمة وسط الصورة أثارت حيرته، وعلق عليها قائلًا : "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافتة، ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
11:21 AM

التُقط من الفضاء.. مشهد في السعودية يثير حيرة رائد فضاء فرنسي

أهي غزو "باك مان" للأرض أم أقراص مضغوطة عملاقة؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
26,216

من على متن محطة الفضاء الدولية، نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة من السعودية والتي تبرز نظام الري المحوري بإحدى مناطقها الزراعية، واصفًا المشهد من الفضاء بأنه بمثابة "غزو" شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة "باك مان Pac Man".

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، شارك بيسكيت الصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مشهد نراه كثيرًا أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟".

وأوضح رائد الفضاء الفرنسي، في منشور عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستغرام"، أن هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية، حيث تستخدم المياه الأحفورية التي تضخ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وأضاف بيسكيت في تعليقه على المنشور : "في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعد هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة".

وأشار بيسكيت إلى أنه رغم أن موقع الأشكال الدائرية يبدو عشوائيًا، إلا أنه يتبع مواقع الخزانات الجوفية.

ويُعد نظام الري المحوري، الذي يمتد على شكل أذرع تدور حول المحور لري المساحات الزراعية الكبيرة، الأكثر استخدامًا بالمملكة، وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

ومؤخرًا، نشر بيسكيت صورة للعاصمة السعودية، الرياض، التي تبرز أضواء ساطعة في الليل، مشيرًا إلى بقعة مظلمة وسط الصورة أثارت حيرته، وعلق عليها قائلًا : "الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافتة، ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي".

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