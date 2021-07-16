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موسكو.. ركاب الطائرة الروسية المختفية في سيبيريا على قيد الحياة

عثرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، على الطائرة المفقودة في سيبيريا، وقالت مصادر إن ركاب الطائرة على قيد الحياة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في وقت سابق، اليوم، عملية بحث عن طائرة مفقودة في سيبيريا.

أكدت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصاً اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "إن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

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موسكو.. ركاب الطائرة الروسية المختفية في سيبيريا على قيد الحياة
سبق

عثرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، على الطائرة المفقودة في سيبيريا، وقالت مصادر إن ركاب الطائرة على قيد الحياة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في وقت سابق، اليوم، عملية بحث عن طائرة مفقودة في سيبيريا.

أكدت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصاً اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "إن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
03:21 PM

موسكو.. ركاب الطائرة الروسية المختفية في سيبيريا على قيد الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، على الطائرة المفقودة في سيبيريا، وقالت مصادر إن ركاب الطائرة على قيد الحياة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في وقت سابق، اليوم، عملية بحث عن طائرة مفقودة في سيبيريا.

أكدت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية أن طائرة على متنها 17 شخصاً اختفت اليوم الجمعة من الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الطائرة من طراز "إن-28" اختفت من الرادارات في منطقة باختشار، وقد انطلقت عملية للبحث عنها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في سلطة الطيران تأكيده أن أربعة أطفال كانوا بين ركاب الطائرة التي يتألف طاقمها من ثلاثة أفراد، مشيرا إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.

وأكد المصدر تحديد الإحداثيات المفترضة لتواجد الطائرة.

وكشف مركز الإنقاذ في سيبيريا أن الطائرة المفقودة كانت تنفذ رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة.

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