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أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مرافق مشروع حافلات مكة

اطلع على سير الأعمال بمركز المبيت ومركز التشغيل والتحكم وورش الصيانة

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، برفقة مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مرافق مشروع حافلات مكة المكرمة.

وتم خلال الجولة الاطلاع على سير الأعمال بمركز مبيت الحافلات الذي يتضمن مركز التشغيل والتحكم، وورش الصيانة الخفيفة والثقيلة، ومبنى خدمة العملاء، ومواقف الحافلات، ومبنى إدارة السائقين، ومرافق التزود بالوقود، إضافةً إلى متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لبعض مواقع محطات توقف الحافلات والمحطات المركزية.

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أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مرافق مشروع حافلات مكة
سبق

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، برفقة مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مرافق مشروع حافلات مكة المكرمة.

وتم خلال الجولة الاطلاع على سير الأعمال بمركز مبيت الحافلات الذي يتضمن مركز التشغيل والتحكم، وورش الصيانة الخفيفة والثقيلة، ومبنى خدمة العملاء، ومواقف الحافلات، ومبنى إدارة السائقين، ومرافق التزود بالوقود، إضافةً إلى متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لبعض مواقع محطات توقف الحافلات والمحطات المركزية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
04:34 PM

أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مرافق مشروع حافلات مكة

اطلع على سير الأعمال بمركز المبيت ومركز التشغيل والتحكم وورش الصيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تفقَّد أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص، برفقة مدير عام النقل العام بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا؛ مرافق مشروع حافلات مكة المكرمة.

وتم خلال الجولة الاطلاع على سير الأعمال بمركز مبيت الحافلات الذي يتضمن مركز التشغيل والتحكم، وورش الصيانة الخفيفة والثقيلة، ومبنى خدمة العملاء، ومواقف الحافلات، ومبنى إدارة السائقين، ومرافق التزود بالوقود، إضافةً إلى متابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لبعض مواقع محطات توقف الحافلات والمحطات المركزية.

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