المملكة وكوريا توقعان برنامج استراتيجية الملكية الفكرية

بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد إلى سيول

شهدت العاصمة الكورية سيول، التوقيع اليوم على برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا التي تشمل مجموعة من الاتفاقيات للمجالات الحيوية ومنها الملكية الفكرية، وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم في بيان صحفي: البرنامج يهدف إلى إعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية تتضمن خطة رئيسة وخطة تنفيذية خمسية.

وأصاف: تشتمل الخطة الرئيسة على تحليل شامل لبيئة الملكية الفكرية في المملكة ورؤيتها وأهدافها للسنوات الخمس المقبلة، وتشتمل الخطة التنفيذية على خطط عمل تفصيلية وأهداف ومؤشرات أداء رئيسية لتنفيذ خطط العمل.