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الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708

وفاة مصابين اثنين ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 482 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 110.807 فحوصات جديدة؛ لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127.624 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1.708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122.458 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 110.807 فحوصات جديدة؛ لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127.624 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1.708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122.458 حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:26 PM

الإمارات: 1.390 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 1708

وفاة مصابين اثنين ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 482 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 110.807 فحوصات جديدة؛ لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127.624 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1.708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122.458 حالة.

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