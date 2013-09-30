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"شؤون الحرمين" تستعد لقياس رضا 42 ألف معتمر حول خدماتها

لإثراء تجربتهم الأولية كأول دفعة لأداء نسك العمرة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التميز المؤسسي بوحدة القياس استعداداتها لاستقبال ما يزيد على ٤٢٠٠٠ ألف معتمر ومعتمرة خلال الأسبوع القادم بمعدل 6000 يومياً.

وأوضح مدير وحدة القياس عيسى بن سفران الهذلي أن الوحدة تحتفي بالمعتمرين ورواد المسجد الحرام وإثراء تجربتهم الأولية كأول دفعة لأداء نسك العمرة، وقياس رضا الزوار والمعتمرين عما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الخدمات المقدمة لهم والمحافظة على سلامة قاصديه عن طريق استخدام أجهزة ذكية.
من جانبه أشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن هذه الخطوة تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للانطلاقة الفعلية المستقبلية والتحول الرقمي والمؤسسي وفق الخطة الاستراتيجية (2024) للرئاسة.

يذكر أن الرئاسة تنوه الجميع لتطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل إشراف الجهات المعنية بذلك.

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"شؤون الحرمين" تستعد لقياس رضا 42 ألف معتمر حول خدماتها
سبق

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التميز المؤسسي بوحدة القياس استعداداتها لاستقبال ما يزيد على ٤٢٠٠٠ ألف معتمر ومعتمرة خلال الأسبوع القادم بمعدل 6000 يومياً.

وأوضح مدير وحدة القياس عيسى بن سفران الهذلي أن الوحدة تحتفي بالمعتمرين ورواد المسجد الحرام وإثراء تجربتهم الأولية كأول دفعة لأداء نسك العمرة، وقياس رضا الزوار والمعتمرين عما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الخدمات المقدمة لهم والمحافظة على سلامة قاصديه عن طريق استخدام أجهزة ذكية.
من جانبه أشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن هذه الخطوة تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للانطلاقة الفعلية المستقبلية والتحول الرقمي والمؤسسي وفق الخطة الاستراتيجية (2024) للرئاسة.

يذكر أن الرئاسة تنوه الجميع لتطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل إشراف الجهات المعنية بذلك.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:54 PM

"شؤون الحرمين" تستعد لقياس رضا 42 ألف معتمر حول خدماتها

لإثراء تجربتهم الأولية كأول دفعة لأداء نسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التميز المؤسسي بوحدة القياس استعداداتها لاستقبال ما يزيد على ٤٢٠٠٠ ألف معتمر ومعتمرة خلال الأسبوع القادم بمعدل 6000 يومياً.

وأوضح مدير وحدة القياس عيسى بن سفران الهذلي أن الوحدة تحتفي بالمعتمرين ورواد المسجد الحرام وإثراء تجربتهم الأولية كأول دفعة لأداء نسك العمرة، وقياس رضا الزوار والمعتمرين عما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الخدمات المقدمة لهم والمحافظة على سلامة قاصديه عن طريق استخدام أجهزة ذكية.
من جانبه أشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن هذه الخطوة تأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للانطلاقة الفعلية المستقبلية والتحول الرقمي والمؤسسي وفق الخطة الاستراتيجية (2024) للرئاسة.

يذكر أن الرئاسة تنوه الجميع لتطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل إشراف الجهات المعنية بذلك.

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