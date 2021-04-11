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عائلة "البكمان" تحتفي بابنها "عبد الرحمن" لحصوله على الدكتوراه

احتفلت أسرة البكمان، بمنطقتي الشرقية والباحة، بابنها الدكتور عبد الرحمن بن عطية الزهراني، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في النحو والصرف وفقه اللغة.

وحصل "الزهراني" على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، نظير رسالته "نتائج التحصيل في شرح التسهيل".

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الأسرة ألقاها نيابة عنهم عبد الله بن عطية الزهراني، ومن ثم عرض مرئي لسيرة المحتفى به.

كما شارك الأحبة من خارج المنطقة عبر برنامج "زووم" للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.

وكان للشعر حضور بقصيدة مهداة من الشاعر علي الزهراني، للدكتور المحتفى به.

وتوالت القصائد والكلمات من الحضور، وقدمت أسرة "البكمان" الهدايا للمحتفى به ولوالديه، وصاحبها لفتة رائعة بإهدائه وقفًا خيريًّا.

وقدم شكره وامتنانه للجميع على هذه اللفتة غير المستغربة، ليختتم الحفل بتناول طعام العشاء.

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عائلة "البكمان" تحتفي بابنها "عبد الرحمن" لحصوله على الدكتوراه
سبق

احتفلت أسرة البكمان، بمنطقتي الشرقية والباحة، بابنها الدكتور عبد الرحمن بن عطية الزهراني، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في النحو والصرف وفقه اللغة.

وحصل "الزهراني" على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، نظير رسالته "نتائج التحصيل في شرح التسهيل".

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الأسرة ألقاها نيابة عنهم عبد الله بن عطية الزهراني، ومن ثم عرض مرئي لسيرة المحتفى به.

كما شارك الأحبة من خارج المنطقة عبر برنامج "زووم" للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.

وكان للشعر حضور بقصيدة مهداة من الشاعر علي الزهراني، للدكتور المحتفى به.

وتوالت القصائد والكلمات من الحضور، وقدمت أسرة "البكمان" الهدايا للمحتفى به ولوالديه، وصاحبها لفتة رائعة بإهدائه وقفًا خيريًّا.

وقدم شكره وامتنانه للجميع على هذه اللفتة غير المستغربة، ليختتم الحفل بتناول طعام العشاء.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:03 PM

عائلة "البكمان" تحتفي بابنها "عبد الرحمن" لحصوله على الدكتوراه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت أسرة البكمان، بمنطقتي الشرقية والباحة، بابنها الدكتور عبد الرحمن بن عطية الزهراني، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في النحو والصرف وفقه اللغة.

وحصل "الزهراني" على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، نظير رسالته "نتائج التحصيل في شرح التسهيل".

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الأسرة ألقاها نيابة عنهم عبد الله بن عطية الزهراني، ومن ثم عرض مرئي لسيرة المحتفى به.

كما شارك الأحبة من خارج المنطقة عبر برنامج "زووم" للتعبير عن فرحتهم وفخرهم بهذا الإنجاز.

وكان للشعر حضور بقصيدة مهداة من الشاعر علي الزهراني، للدكتور المحتفى به.

وتوالت القصائد والكلمات من الحضور، وقدمت أسرة "البكمان" الهدايا للمحتفى به ولوالديه، وصاحبها لفتة رائعة بإهدائه وقفًا خيريًّا.

وقدم شكره وامتنانه للجميع على هذه اللفتة غير المستغربة، ليختتم الحفل بتناول طعام العشاء.

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