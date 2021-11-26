"فلكية جدة": التربيع الأخير لشهر ربيع الآخر يزين السماء اليوم

فرصة مثالية للتصوير.. ويكون مرئيًا حتى غروبه ظهر غدٍ السبت

سيشرق قمر التربيع الأخير اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وهي فرصة مثالية للتصوير ويكون مرئياً إلى أن يغرب ظهر يوم غدٍ السبت.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيصل القمر لحظة التربيع الأخير لشهر ربيع الآخر يوم السبت 27 نوفمبر عند الساعة 03:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساءً ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.

وأضاف: فترة التربيع الأخير يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد .

وأردف: خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى 1443.