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مكة.. فحص 2000 مقبل على الزواج في شهر وتقليص مدة المراجعة

عودة لبرنامج الزواج الصحي ووفق إحصاءات "النور التخصصي"

أظهرت إحصائيات مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن برنامج الزواج الصحي، استقبل خلال الشهر الأول من عودته للعمل مجددًا بعد افتتاح الموقع الجديد ما يقارب 2101 مقبلًا على الزواج.

ومن مبدأ الاستشعار بالمسؤولية وملامسة حاجة المواطنين لهذا العمل الإنساني وتقليص قوائم الانتظار التي كان يعاني منها أهالي المنطقة؛ فقد قامت إدارة المستشفى بدعم المركز بالكوادر الصحية المؤهلة، والذي بدوره استطاع المركز خلال هذه الفترة الوصول للهدف؛ حيث أصبح المراجع يستطيع أخذ موعد لإجراء الفحص خلال أيام قليلة وأحيانًا في نفس اليوم، وهذا دليل على حرص واهتمام المستشفى لتقديم كل ما هو أفضل.

وأوضح مدير إدارة المختبر وبنك الدم الدكتور خالد القثامي، أن التحاليل التي يقدّمها البرنامج، هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى عيادة التطعيم والتثقيف الصحي؛ مشيرًا إلى أنه يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع.

ولفت إلى أن مركز فحص الزواج يعمل طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس ومن الساعة 8ص إلى الساعة 3م.

وكان الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي؛ قد دشن مركز فحص الزواج بحلته الجديدة في تاريخ 19/ 2/ 1442.

مستشفى النور التخصصي برنامج الزواج الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. فحص 2000 مقبل على الزواج في شهر وتقليص مدة المراجعة
سبق

أظهرت إحصائيات مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن برنامج الزواج الصحي، استقبل خلال الشهر الأول من عودته للعمل مجددًا بعد افتتاح الموقع الجديد ما يقارب 2101 مقبلًا على الزواج.

ومن مبدأ الاستشعار بالمسؤولية وملامسة حاجة المواطنين لهذا العمل الإنساني وتقليص قوائم الانتظار التي كان يعاني منها أهالي المنطقة؛ فقد قامت إدارة المستشفى بدعم المركز بالكوادر الصحية المؤهلة، والذي بدوره استطاع المركز خلال هذه الفترة الوصول للهدف؛ حيث أصبح المراجع يستطيع أخذ موعد لإجراء الفحص خلال أيام قليلة وأحيانًا في نفس اليوم، وهذا دليل على حرص واهتمام المستشفى لتقديم كل ما هو أفضل.

وأوضح مدير إدارة المختبر وبنك الدم الدكتور خالد القثامي، أن التحاليل التي يقدّمها البرنامج، هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى عيادة التطعيم والتثقيف الصحي؛ مشيرًا إلى أنه يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع.

ولفت إلى أن مركز فحص الزواج يعمل طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس ومن الساعة 8ص إلى الساعة 3م.

وكان الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي؛ قد دشن مركز فحص الزواج بحلته الجديدة في تاريخ 19/ 2/ 1442.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:28 AM

مكة.. فحص 2000 مقبل على الزواج في شهر وتقليص مدة المراجعة

عودة لبرنامج الزواج الصحي ووفق إحصاءات "النور التخصصي"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أظهرت إحصائيات مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أن برنامج الزواج الصحي، استقبل خلال الشهر الأول من عودته للعمل مجددًا بعد افتتاح الموقع الجديد ما يقارب 2101 مقبلًا على الزواج.

ومن مبدأ الاستشعار بالمسؤولية وملامسة حاجة المواطنين لهذا العمل الإنساني وتقليص قوائم الانتظار التي كان يعاني منها أهالي المنطقة؛ فقد قامت إدارة المستشفى بدعم المركز بالكوادر الصحية المؤهلة، والذي بدوره استطاع المركز خلال هذه الفترة الوصول للهدف؛ حيث أصبح المراجع يستطيع أخذ موعد لإجراء الفحص خلال أيام قليلة وأحيانًا في نفس اليوم، وهذا دليل على حرص واهتمام المستشفى لتقديم كل ما هو أفضل.

وأوضح مدير إدارة المختبر وبنك الدم الدكتور خالد القثامي، أن التحاليل التي يقدّمها البرنامج، هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى عيادة التطعيم والتثقيف الصحي؛ مشيرًا إلى أنه يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع.

ولفت إلى أن مركز فحص الزواج يعمل طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس ومن الساعة 8ص إلى الساعة 3م.

وكان الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي؛ قد دشن مركز فحص الزواج بحلته الجديدة في تاريخ 19/ 2/ 1442.

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