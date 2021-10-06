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أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة

نوّه بتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ كافة الخطط الميدانية لفرق البلدية

اطّلع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، اليوم، على منجزات العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالنسيم، وبحضور قيادات الجهات الحكومية بالطائف والمختصين من الأمانة.

وبحث الدكتور "القثامي" خلال اللقاء التسهيلات المقدمة لتسريع خطوات الإنجاز، والمعوقات التي تواجهها فرق العمل الميدانية، ودراسة الحلول الفعالة، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق التطلعات المأمولة.

وأوضح "القثامي" أن العمل التنسيقي المشترك بين الجهات أسهم في رفع منجزات مشاريع القضاء على المشوهات البصري، حيث عملت الأمانة على محاور مختلفة منها رفع الهياكل التالفة والسيارات الخربة وإعادة طلاء محددات المسارات وخطوط الطرق والأرصفة، ومعالجة الحفر والتشققات ورفع المخلفات والمتروكات واللوحات الاعلانية المخالفة وغيرها من محاور التشوه البصري وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومبادرة "صور وأرسل".
ونوه بمحاور تحسين المشهد الحضري والتي باتت تشهد إنجازات متسارعة، حيث أسهمت مشاركة الأهالي عبر تطبيق "بلدي" وعبر مركز العمليات الموحد 940 نقلة سريعة في رصد الملاحظات بالصورة مدعومة بالموقع، مما سهل على فرق معالجة التشوه البصري معالجتها خلال وقت قياسي.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من البلاغات الوارد والمتعلقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري تم تصحيحها بنجاح منوها بالتعاون البناء للجهات ذات العلاقة في تنفيذ كافة الخطط الميدانية لفرق البلدية، مما عزز الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمدينة، وأسهم في تحقيق نسب أعلى من الرضا بين الأهالي والزوار.

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أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة
سبق

اطّلع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، اليوم، على منجزات العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالنسيم، وبحضور قيادات الجهات الحكومية بالطائف والمختصين من الأمانة.

وبحث الدكتور "القثامي" خلال اللقاء التسهيلات المقدمة لتسريع خطوات الإنجاز، والمعوقات التي تواجهها فرق العمل الميدانية، ودراسة الحلول الفعالة، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق التطلعات المأمولة.

وأوضح "القثامي" أن العمل التنسيقي المشترك بين الجهات أسهم في رفع منجزات مشاريع القضاء على المشوهات البصري، حيث عملت الأمانة على محاور مختلفة منها رفع الهياكل التالفة والسيارات الخربة وإعادة طلاء محددات المسارات وخطوط الطرق والأرصفة، ومعالجة الحفر والتشققات ورفع المخلفات والمتروكات واللوحات الاعلانية المخالفة وغيرها من محاور التشوه البصري وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومبادرة "صور وأرسل".
ونوه بمحاور تحسين المشهد الحضري والتي باتت تشهد إنجازات متسارعة، حيث أسهمت مشاركة الأهالي عبر تطبيق "بلدي" وعبر مركز العمليات الموحد 940 نقلة سريعة في رصد الملاحظات بالصورة مدعومة بالموقع، مما سهل على فرق معالجة التشوه البصري معالجتها خلال وقت قياسي.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من البلاغات الوارد والمتعلقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري تم تصحيحها بنجاح منوها بالتعاون البناء للجهات ذات العلاقة في تنفيذ كافة الخطط الميدانية لفرق البلدية، مما عزز الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمدينة، وأسهم في تحقيق نسب أعلى من الرضا بين الأهالي والزوار.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
04:34 PM

أمين الطائف يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري بالمحافظة

نوّه بتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ كافة الخطط الميدانية لفرق البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اطّلع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، اليوم، على منجزات العمل المشترك بين الأمانة والجهات ذات العلاقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالنسيم، وبحضور قيادات الجهات الحكومية بالطائف والمختصين من الأمانة.

وبحث الدكتور "القثامي" خلال اللقاء التسهيلات المقدمة لتسريع خطوات الإنجاز، والمعوقات التي تواجهها فرق العمل الميدانية، ودراسة الحلول الفعالة، وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق التطلعات المأمولة.

وأوضح "القثامي" أن العمل التنسيقي المشترك بين الجهات أسهم في رفع منجزات مشاريع القضاء على المشوهات البصري، حيث عملت الأمانة على محاور مختلفة منها رفع الهياكل التالفة والسيارات الخربة وإعادة طلاء محددات المسارات وخطوط الطرق والأرصفة، ومعالجة الحفر والتشققات ورفع المخلفات والمتروكات واللوحات الاعلانية المخالفة وغيرها من محاور التشوه البصري وفق خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومبادرة "صور وأرسل".
ونوه بمحاور تحسين المشهد الحضري والتي باتت تشهد إنجازات متسارعة، حيث أسهمت مشاركة الأهالي عبر تطبيق "بلدي" وعبر مركز العمليات الموحد 940 نقلة سريعة في رصد الملاحظات بالصورة مدعومة بالموقع، مما سهل على فرق معالجة التشوه البصري معالجتها خلال وقت قياسي.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من البلاغات الوارد والمتعلقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري تم تصحيحها بنجاح منوها بالتعاون البناء للجهات ذات العلاقة في تنفيذ كافة الخطط الميدانية لفرق البلدية، مما عزز الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمدينة، وأسهم في تحقيق نسب أعلى من الرضا بين الأهالي والزوار.

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