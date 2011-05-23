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الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 3 حالات وإجمالي عدد الوفيات في الدولة 1651 حالة

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 556107 حالات.

‌‎ كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1651 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1569 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 536050 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 556107 حالات.

‌‎ كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1651 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1569 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 536050 حالة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
01:37 PM

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفاة 3 حالات وإجمالي عدد الوفيات في الدولة 1651 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 556107 حالات.

‌‎ كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1651 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1569 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 536050 حالة.

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