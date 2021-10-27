النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاون مشترك بين "المشتريات الحكومية" و"المركز الوطني"

لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

تهدف الاتفاقية إلى تشغيل وتطوير بوابة المحتوى المحلي، وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "منصة اعتماد"، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة بجميع خدماتها.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبد الرحمن الحرقان.

واشتمل نطاق عمل الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية هي: "خدمة العملاء، وتحليل الأعمال، وضمان الجودة، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، ومعالجة المشاكل التقنية، مشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتوفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية".

وبناء على الاتفاقية سيعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تحقيق عملية الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، إضافة إلى خدمة عملاء البوابة من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لاستقبال الطلبات ومعالجة المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ على البوابة، وإنشاء البنية التحتية وتشغيلها، إضافة إلى مراقبة البوابة وحمايتها من الهجمات السيبرانية.

وتأتي الاتفاقية تفعيلًا للمادة الخامسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات التي نصّت على أن تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، لتمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهات الحكومية، وحساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد.

كما تمكّن البوابة الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخصّ المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعاون مشترك بين "المشتريات الحكومية" و"المركز الوطني"
سبق

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

تهدف الاتفاقية إلى تشغيل وتطوير بوابة المحتوى المحلي، وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "منصة اعتماد"، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة بجميع خدماتها.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبد الرحمن الحرقان.

واشتمل نطاق عمل الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية هي: "خدمة العملاء، وتحليل الأعمال، وضمان الجودة، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، ومعالجة المشاكل التقنية، مشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتوفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية".

وبناء على الاتفاقية سيعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تحقيق عملية الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، إضافة إلى خدمة عملاء البوابة من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لاستقبال الطلبات ومعالجة المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ على البوابة، وإنشاء البنية التحتية وتشغيلها، إضافة إلى مراقبة البوابة وحمايتها من الهجمات السيبرانية.

وتأتي الاتفاقية تفعيلًا للمادة الخامسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات التي نصّت على أن تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، لتمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهات الحكومية، وحساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد.

كما تمكّن البوابة الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخصّ المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:36 PM

تعاون مشترك بين "المشتريات الحكومية" و"المركز الوطني"

لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
360

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

تهدف الاتفاقية إلى تشغيل وتطوير بوابة المحتوى المحلي، وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "منصة اعتماد"، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة بجميع خدماتها.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبد الرحمن الحرقان.

واشتمل نطاق عمل الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية هي: "خدمة العملاء، وتحليل الأعمال، وضمان الجودة، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، ومعالجة المشاكل التقنية، مشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتوفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية".

وبناء على الاتفاقية سيعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تحقيق عملية الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، إضافة إلى خدمة عملاء البوابة من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لاستقبال الطلبات ومعالجة المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ على البوابة، وإنشاء البنية التحتية وتشغيلها، إضافة إلى مراقبة البوابة وحمايتها من الهجمات السيبرانية.

وتأتي الاتفاقية تفعيلًا للمادة الخامسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات التي نصّت على أن تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، لتمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهات الحكومية، وحساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد.

كما تمكّن البوابة الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخصّ المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة