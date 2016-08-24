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غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير

يشمل عدة أركان تركز على المهن والحِرَف والمهارات لتهيئة الشباب لسوق العمل

ينظم مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير مساء غد الأربعاء، ملتقى مبدع الأول 2021، الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشراكة مع بلدية المركز، ويقام بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ويستمر على مدى يومين.

ويشتمل الملتقى على عدة أركان تركز على أهم المهن والحِرَف والمهارات التي من شأنها تهيئة شباب وشابات المنطقة لدخول سوق العمل، كما ستكون هناك ورش عمل ودورات مصاحبة وبرنامج ثقافي يقدمه شباب وشابات بحر أبو سكينة بحضور عدد من المسؤولين وأعيان المركز.

ويعد هذا الملتقى هو البرنامج الأولى من نوعه الذي قدّم فكرته المواطن محمد موسى فلقي.

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غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير
سبق

ينظم مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير مساء غد الأربعاء، ملتقى مبدع الأول 2021، الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشراكة مع بلدية المركز، ويقام بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ويستمر على مدى يومين.

ويشتمل الملتقى على عدة أركان تركز على أهم المهن والحِرَف والمهارات التي من شأنها تهيئة شباب وشابات المنطقة لدخول سوق العمل، كما ستكون هناك ورش عمل ودورات مصاحبة وبرنامج ثقافي يقدمه شباب وشابات بحر أبو سكينة بحضور عدد من المسؤولين وأعيان المركز.

ويعد هذا الملتقى هو البرنامج الأولى من نوعه الذي قدّم فكرته المواطن محمد موسى فلقي.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
09:11 AM

غدًا.. انطلاق ملتقى مبدع 2021م بمركز بحر أبو سكينة بعسير

يشمل عدة أركان تركز على المهن والحِرَف والمهارات لتهيئة الشباب لسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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ينظم مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير مساء غد الأربعاء، ملتقى مبدع الأول 2021، الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشراكة مع بلدية المركز، ويقام بمركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ويستمر على مدى يومين.

ويشتمل الملتقى على عدة أركان تركز على أهم المهن والحِرَف والمهارات التي من شأنها تهيئة شباب وشابات المنطقة لدخول سوق العمل، كما ستكون هناك ورش عمل ودورات مصاحبة وبرنامج ثقافي يقدمه شباب وشابات بحر أبو سكينة بحضور عدد من المسؤولين وأعيان المركز.

ويعد هذا الملتقى هو البرنامج الأولى من نوعه الذي قدّم فكرته المواطن محمد موسى فلقي.

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