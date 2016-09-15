النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظة بيشة يشهد أمسية ثقافية فنية ضمن ليالي "مهرجان التمور"

بحضور 6000 شخص من كافة شرائح المجتمع

شهد محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد آل سبره، مساء أمس، أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة "الصفري 2019"، بدعم بلدية الحازمي ومراكز جنوب بيشة، (الحازمي، الصور، مهر، وادي ترج، القوباء، سد الملك فهد، الرس) في ساحة الاحتفالات بسوق التمور بمحافظة بيشة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال والأعيان، وحضور كثيف تجاوز 6000 شخص من جميع شرائح المجتمع.

ورفع رئيس مركز الحازمي، عبدالله بن سعيد آل ضمك، الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير على متابعته المستمرة للمهرجان منذ البدء في أعماله الأولية، والإعداد له في نسخته الحالية وصولاً إلى تدشينه وانطلاق فعالياته، مثمناً لمحافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة حضوره الدائم ومتابعته المستمرة لفعاليات المهرجان، وحرصه على مشاركة جميع المراكز والجهات الحكومية والمؤسسات في فعاليات وبرامج المهرجان وإسهامه في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمين لكي يظهر المهرجان بالصورة الحقيقية التي يصبو إليها أهالي منطقة عسير.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظة بيشة يشهد أمسية ثقافية فنية ضمن ليالي "مهرجان التمور"
سبق

شهد محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد آل سبره، مساء أمس، أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة "الصفري 2019"، بدعم بلدية الحازمي ومراكز جنوب بيشة، (الحازمي، الصور، مهر، وادي ترج، القوباء، سد الملك فهد، الرس) في ساحة الاحتفالات بسوق التمور بمحافظة بيشة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال والأعيان، وحضور كثيف تجاوز 6000 شخص من جميع شرائح المجتمع.

ورفع رئيس مركز الحازمي، عبدالله بن سعيد آل ضمك، الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير على متابعته المستمرة للمهرجان منذ البدء في أعماله الأولية، والإعداد له في نسخته الحالية وصولاً إلى تدشينه وانطلاق فعالياته، مثمناً لمحافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة حضوره الدائم ومتابعته المستمرة لفعاليات المهرجان، وحرصه على مشاركة جميع المراكز والجهات الحكومية والمؤسسات في فعاليات وبرامج المهرجان وإسهامه في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمين لكي يظهر المهرجان بالصورة الحقيقية التي يصبو إليها أهالي منطقة عسير.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
07:52 PM

محافظة بيشة يشهد أمسية ثقافية فنية ضمن ليالي "مهرجان التمور"

بحضور 6000 شخص من كافة شرائح المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
436

شهد محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد آل سبره، مساء أمس، أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة "الصفري 2019"، بدعم بلدية الحازمي ومراكز جنوب بيشة، (الحازمي، الصور، مهر، وادي ترج، القوباء، سد الملك فهد، الرس) في ساحة الاحتفالات بسوق التمور بمحافظة بيشة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال والأعيان، وحضور كثيف تجاوز 6000 شخص من جميع شرائح المجتمع.

ورفع رئيس مركز الحازمي، عبدالله بن سعيد آل ضمك، الشكر والتقدير لأمير منطقة عسير على متابعته المستمرة للمهرجان منذ البدء في أعماله الأولية، والإعداد له في نسخته الحالية وصولاً إلى تدشينه وانطلاق فعالياته، مثمناً لمحافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة حضوره الدائم ومتابعته المستمرة لفعاليات المهرجان، وحرصه على مشاركة جميع المراكز والجهات الحكومية والمؤسسات في فعاليات وبرامج المهرجان وإسهامه في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمين لكي يظهر المهرجان بالصورة الحقيقية التي يصبو إليها أهالي منطقة عسير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,827
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,259

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة