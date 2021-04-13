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مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم

جهّزتها إدارة المرور ولن يسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف سوى للمصرح لهم

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.

مكة المكرمة المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم
سبق

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
07:33 PM

مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم

جهّزتها إدارة المرور ولن يسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف سوى للمصرح لهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
920

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.

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