مكة المكرمة.. تخصيص 4 مواقف لسيارات المعتمرين المصرح لهم بالعمرة والصلاة بالحرم

جهّزتها إدارة المرور ولن يسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف سوى للمصرح لهم

حددت الجهات المختصة 4 مواقف مخصصة لسيارات المعتمرين المصرّح لهم بأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

وتفصيلًا، جهّزت إدارة المرور 4 مواقف هي: موقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الجمرات، وموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي).

ولن يُسمح بالدخول والاستفادة من تلك المواقف؛ سوى للمصرح لهم بأداء العمرة أو الصلاة بالمسجد الحرام.