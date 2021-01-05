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"مهني الرياض" يؤهل 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة لسوق العمل

نظم لهن عددًا من الورش التدريبية بمجالات الحاسب والأعمال اليدوية

تمكن قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمس سنوات الأخيرة من تدريب ما يزيد على 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة وتأهيلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن الفردية.

وتفصيلاً.. يحتوي القسم على مجموعة من الورش التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات في مجالات الحاسب الآلي والتطريز اليدوي والفنون الحرفية بكل أشكالها تحت إشراف نخبة من المتخصصات.

ويستهدف قسم التأهيل المهني للإناث بالرياض من خلال هذه الورش إلى دمج المستفيدات المسجلات بنظام الوزارة من ذوات الإعاقة الجسمية أو الحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن بما يضمن لهن تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.

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"مهني الرياض" يؤهل 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة لسوق العمل
سبق

تمكن قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمس سنوات الأخيرة من تدريب ما يزيد على 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة وتأهيلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن الفردية.

وتفصيلاً.. يحتوي القسم على مجموعة من الورش التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات في مجالات الحاسب الآلي والتطريز اليدوي والفنون الحرفية بكل أشكالها تحت إشراف نخبة من المتخصصات.

ويستهدف قسم التأهيل المهني للإناث بالرياض من خلال هذه الورش إلى دمج المستفيدات المسجلات بنظام الوزارة من ذوات الإعاقة الجسمية أو الحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن بما يضمن لهن تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:21 PM

"مهني الرياض" يؤهل 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة لسوق العمل

نظم لهن عددًا من الورش التدريبية بمجالات الحاسب والأعمال اليدوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمس سنوات الأخيرة من تدريب ما يزيد على 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة وتأهيلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن الفردية.

وتفصيلاً.. يحتوي القسم على مجموعة من الورش التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات في مجالات الحاسب الآلي والتطريز اليدوي والفنون الحرفية بكل أشكالها تحت إشراف نخبة من المتخصصات.

ويستهدف قسم التأهيل المهني للإناث بالرياض من خلال هذه الورش إلى دمج المستفيدات المسجلات بنظام الوزارة من ذوات الإعاقة الجسمية أو الحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن بما يضمن لهن تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.

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