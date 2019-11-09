الهلال يواجه أوراوا في مهمة تطويع اللقب الآسيوي

يتقابلان في الرياض ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

يطمح فريق الهلال في تحقيق نتيجة تضعه على الطريق الصحيح من أجل الفوز باللقب القاري عندما يتقابل مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت 24 نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما.

وكان الفريقان تواجها في نهائي البطولة عام 2017، حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا ريدز الفوز 1-0 في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بنظامها الجديد، حيث كان خسر نهائي عام 2014 أيضاً أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.

ويفتقد الفريق الياباني في مباراة الذهاب حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا بسبب الإيقاف، ولكن تشكيلة الفريق تضم عدة لاعبين شاركوا في نهائي البطولة قبل عامين، ومن ضمنهم كازوكي ناغاساوا وتومواكي ماكينو.