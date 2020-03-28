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العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
كما قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.
واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.
وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.
بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.


وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.

اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العيادات الطبية التغذوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
كما قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.
واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.
وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.
بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.


وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:09 PM

العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة

مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
كما قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.
واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.
وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.
بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.


وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.

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