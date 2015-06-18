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تدخل عاجل يُنقذ حياة مواطن حاصرته "أم الدم الكاذبة" بالمجمع الطبي بجدة

نفّذه فريق مختص عبر زراعة دعامات في تمزق الشريان الأبهر خلال ساعتين

أنهى فريق طبي متخصّص في جراحة وقسطرة أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، معاناة مواطن خمسيني كان يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم وآلاماً شديدة في الصدر.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، منها: فحص "الإيكو"، وفحص القلب بالموجات الصوتية، والفحص بالأشعة المقطعية للشريان الأورطي، تبيّن وجود أم الدم الكاذبة محل عملية أُجريت له قبل ثلاثين عاماً لتضييق شديد في الشريان الأبهر النازل الذي تم فيها وضع توصيلة عبر التضييق الحاصل له.

وتمّ التحضير للعملية بصفة عاجلة؛ كونها حالة نادرة تستدعي طلباً خاصاً لأنواع من الدعامات، شارك فيها إجرائها كل من: الدكتور شدوان الفقيه؛ استشاري قسطرة القلب، والدكتور مراد الغربي؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور هشام سعد؛ استشاري تخدير القلب، وفني القسطرة خالد العرود؛ حيث تمت زراعة دعامات في التمزق الحاصل في الشريان الأبهر في خلال ساعتين تكللت بالنجاح، بفضل الله، بعدها تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ عن شكره وتقديره لأطباء القلب على تميزهم وجهودهم في نجاح عملية المريض؛ كونها حالة نادرة تتطلب المهارة العالية في إجرائها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات الطبية.

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تدخل عاجل يُنقذ حياة مواطن حاصرته "أم الدم الكاذبة" بالمجمع الطبي بجدة
سبق

أنهى فريق طبي متخصّص في جراحة وقسطرة أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، معاناة مواطن خمسيني كان يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم وآلاماً شديدة في الصدر.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، منها: فحص "الإيكو"، وفحص القلب بالموجات الصوتية، والفحص بالأشعة المقطعية للشريان الأورطي، تبيّن وجود أم الدم الكاذبة محل عملية أُجريت له قبل ثلاثين عاماً لتضييق شديد في الشريان الأبهر النازل الذي تم فيها وضع توصيلة عبر التضييق الحاصل له.

وتمّ التحضير للعملية بصفة عاجلة؛ كونها حالة نادرة تستدعي طلباً خاصاً لأنواع من الدعامات، شارك فيها إجرائها كل من: الدكتور شدوان الفقيه؛ استشاري قسطرة القلب، والدكتور مراد الغربي؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور هشام سعد؛ استشاري تخدير القلب، وفني القسطرة خالد العرود؛ حيث تمت زراعة دعامات في التمزق الحاصل في الشريان الأبهر في خلال ساعتين تكللت بالنجاح، بفضل الله، بعدها تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ عن شكره وتقديره لأطباء القلب على تميزهم وجهودهم في نجاح عملية المريض؛ كونها حالة نادرة تتطلب المهارة العالية في إجرائها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات الطبية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:43 PM

تدخل عاجل يُنقذ حياة مواطن حاصرته "أم الدم الكاذبة" بالمجمع الطبي بجدة

نفّذه فريق مختص عبر زراعة دعامات في تمزق الشريان الأبهر خلال ساعتين

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عبدالله الراجحي - جدة
4
7,496

أنهى فريق طبي متخصّص في جراحة وقسطرة أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، معاناة مواطن خمسيني كان يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم وآلاماً شديدة في الصدر.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، منها: فحص "الإيكو"، وفحص القلب بالموجات الصوتية، والفحص بالأشعة المقطعية للشريان الأورطي، تبيّن وجود أم الدم الكاذبة محل عملية أُجريت له قبل ثلاثين عاماً لتضييق شديد في الشريان الأبهر النازل الذي تم فيها وضع توصيلة عبر التضييق الحاصل له.

وتمّ التحضير للعملية بصفة عاجلة؛ كونها حالة نادرة تستدعي طلباً خاصاً لأنواع من الدعامات، شارك فيها إجرائها كل من: الدكتور شدوان الفقيه؛ استشاري قسطرة القلب، والدكتور مراد الغربي؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور هشام سعد؛ استشاري تخدير القلب، وفني القسطرة خالد العرود؛ حيث تمت زراعة دعامات في التمزق الحاصل في الشريان الأبهر في خلال ساعتين تكللت بالنجاح، بفضل الله، بعدها تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي؛ عن شكره وتقديره لأطباء القلب على تميزهم وجهودهم في نجاح عملية المريض؛ كونها حالة نادرة تتطلب المهارة العالية في إجرائها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مزيد من الإنجازات الطبية.

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