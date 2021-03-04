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الانضباط تفرض جملة من القرارات لأسباب صحية.. وتحرم مسؤولًا من ممارسة النشاط

أبرزها غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي ضمك محمد بن علي الزبيدي، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وألزمت اللجنة مسؤولي فريق نادي ضمك سعيد بن عبد الله الشهراني، حسين بن محمد الوادعي، متعب بن حميد القرني، بدفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي لمباراة ضمك والعين.

كما ألزمت مسؤولي فريق نادي جدة: عزيز الشريف، ومحمد خالد عامر، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال؛ لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة فريقهما مع النهضة في دوري الدرجة الأولى.

وفرضت على مسؤول فريق نادي النهضة وليد بن الهاشمي الايرماني، دفع ذات الغرامة لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة جدة والنهضة.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع قراراتها بهذا الخصوص لن تكون قابلة للاستئناف.

فيما قررت حرمان مسؤول فريق نادي الذهب السيد عبد السلام أبو زيد، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين في المملكة العربية السعودية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لشبهة قيامه بتقديم وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت اللجنة أن شركة تريبل سبورت قدمت خطابًا للجنة الفنية تفيد فيه بأن المذكور لم يحضر الدورة التخصصية الدولية لمدربي حراس المرمى، وأن الشهادة لم تصدر من الشركة.

وأفادت لجنة الانضباط أن قرارها بحق مسؤول نادي الذهب عبد السلام أبو زيد قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

لجنة الانضباط الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانضباط تفرض جملة من القرارات لأسباب صحية.. وتحرم مسؤولًا من ممارسة النشاط
سبق

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي ضمك محمد بن علي الزبيدي، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وألزمت اللجنة مسؤولي فريق نادي ضمك سعيد بن عبد الله الشهراني، حسين بن محمد الوادعي، متعب بن حميد القرني، بدفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي لمباراة ضمك والعين.

كما ألزمت مسؤولي فريق نادي جدة: عزيز الشريف، ومحمد خالد عامر، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال؛ لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة فريقهما مع النهضة في دوري الدرجة الأولى.

وفرضت على مسؤول فريق نادي النهضة وليد بن الهاشمي الايرماني، دفع ذات الغرامة لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة جدة والنهضة.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع قراراتها بهذا الخصوص لن تكون قابلة للاستئناف.

فيما قررت حرمان مسؤول فريق نادي الذهب السيد عبد السلام أبو زيد، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين في المملكة العربية السعودية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لشبهة قيامه بتقديم وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت اللجنة أن شركة تريبل سبورت قدمت خطابًا للجنة الفنية تفيد فيه بأن المذكور لم يحضر الدورة التخصصية الدولية لمدربي حراس المرمى، وأن الشهادة لم تصدر من الشركة.

وأفادت لجنة الانضباط أن قرارها بحق مسؤول نادي الذهب عبد السلام أبو زيد قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:30 PM

الانضباط تفرض جملة من القرارات لأسباب صحية.. وتحرم مسؤولًا من ممارسة النشاط

أبرزها غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي ضمك محمد بن علي الزبيدي، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة.

وألزمت اللجنة مسؤولي فريق نادي ضمك سعيد بن عبد الله الشهراني، حسين بن محمد الوادعي، متعب بن حميد القرني، بدفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي لمباراة ضمك والعين.

كما ألزمت مسؤولي فريق نادي جدة: عزيز الشريف، ومحمد خالد عامر، بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال؛ لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة فريقهما مع النهضة في دوري الدرجة الأولى.

وفرضت على مسؤول فريق نادي النهضة وليد بن الهاشمي الايرماني، دفع ذات الغرامة لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه في مباراة جدة والنهضة.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع قراراتها بهذا الخصوص لن تكون قابلة للاستئناف.

فيما قررت حرمان مسؤول فريق نادي الذهب السيد عبد السلام أبو زيد، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين في المملكة العربية السعودية، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لشبهة قيامه بتقديم وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت اللجنة أن شركة تريبل سبورت قدمت خطابًا للجنة الفنية تفيد فيه بأن المذكور لم يحضر الدورة التخصصية الدولية لمدربي حراس المرمى، وأن الشهادة لم تصدر من الشركة.

وأفادت لجنة الانضباط أن قرارها بحق مسؤول نادي الذهب عبد السلام أبو زيد قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

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