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الدوري الأوروبي.. قرعة عادلة في نيون السويسرية

تقام في 4 مدن ألمانية

سحبت، اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي للبطولة، والتي ستقام في أربع مدن ألمانية.
وجاءت المواجهات الأربع لدور الثمانية من البطولة حسب ما أسفرت عنه القرعة، الفائز من مواجهة فولفسبورج الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وبازل السويسري، والفائز من مواجهة لاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة إسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاجن الدنماركي، والفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني ضد الفائز من مواجهة جلاسجو رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.


والفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة أشبيلية الإسبلاني وروما الإيطالي.
وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، حيث ستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلسنكيرشن.

الدوري الأوروبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدوري الأوروبي.. قرعة عادلة في نيون السويسرية
سبق

سحبت، اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي للبطولة، والتي ستقام في أربع مدن ألمانية.
وجاءت المواجهات الأربع لدور الثمانية من البطولة حسب ما أسفرت عنه القرعة، الفائز من مواجهة فولفسبورج الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وبازل السويسري، والفائز من مواجهة لاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة إسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاجن الدنماركي، والفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني ضد الفائز من مواجهة جلاسجو رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.


والفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة أشبيلية الإسبلاني وروما الإيطالي.
وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، حيث ستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلسنكيرشن.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
05:04 PM

الدوري الأوروبي.. قرعة عادلة في نيون السويسرية

تقام في 4 مدن ألمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سحبت، اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي للبطولة، والتي ستقام في أربع مدن ألمانية.
وجاءت المواجهات الأربع لدور الثمانية من البطولة حسب ما أسفرت عنه القرعة، الفائز من مواجهة فولفسبورج الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وبازل السويسري، والفائز من مواجهة لاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة إسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاجن الدنماركي، والفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني ضد الفائز من مواجهة جلاسجو رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.


والفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة أشبيلية الإسبلاني وروما الإيطالي.
وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، حيث ستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلسنكيرشن.

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