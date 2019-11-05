مصدر بـ"الخارجية" يرحِّب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

أكد مواصلة السعودية الجهود كافة لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره

رحَّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه اليوم في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة الرياض.

وثمَّن المصدر حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار، عادًّا الاتفاق خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وختم المصدر تصريحه بالتشديد على مواصلة السعودية الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.