"الأرصاد" تنبِّه عسير والباحة وتبوك: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق تبوك والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.15 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة وعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الـ 01.20 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.