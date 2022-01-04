أمطار وضباب ورياح.. "أمن الطرق" تنبّه قائدي المركبات بعسير

طالبت بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تفادياً لوقوع أي مكروه

نبّهت القوات الخاصة لـ "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة عسير من التقلبات الجوية واستمرار الأمطار والضباب والرياح التي تحد من الرؤية.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها بتويتر تنبيهاً لمستخدمي الطرق بعسير " أبها- أحد رفيدة- الحرجة- الربوعة- النماص- خميس مشيط- ظهران الجنوب- بلقرن- تنومة" من أن المنطقة قد تشهد استمرار الحالة المطرية والضباب، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.

وطالب أمن الطرق بأخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات، لا قدر الله.