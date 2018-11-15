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"تعليم الليث" تطرح وظائف حراس أمن لمدارس البنين والبنات

من خلال عقد مع إحدى الشركات الخاصة تتبع شركة "تطوير"

أعلنت إدارة ‫التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم لشغل عدد من الوظائف بمسمى "حراس أمن بالمدارس"، من خلال عقد مع إحدى الشركات الخاصة تتبع لشركة "تطوير".

وحددت الإدارة شروطاً للقبول تتضمّن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ٣٠ عاماً وألا يزيد على ٥٥ عاماً لوظائف مدارس البنين، وألا يقل عمره عن ٤٥ وألا يزيد على ٦٠ عاماً لوظائف مدارس البنات.

واشتملت الشروط أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الثانوية فما دونها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لديه صحيفة بصمات من الأداة الجنائية، وأن يكون "لائقاً طبياً"، وألا يكون "متقاعداً" أو "مرتبطاً "بوظيفة أخرى.

وأكدت الإدارة أن آخر موعد لاستقبال الملفات هو يوم ١٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ.

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"تعليم الليث" تطرح وظائف حراس أمن لمدارس البنين والبنات
سبق

أعلنت إدارة ‫التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم لشغل عدد من الوظائف بمسمى "حراس أمن بالمدارس"، من خلال عقد مع إحدى الشركات الخاصة تتبع لشركة "تطوير".

وحددت الإدارة شروطاً للقبول تتضمّن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ٣٠ عاماً وألا يزيد على ٥٥ عاماً لوظائف مدارس البنين، وألا يقل عمره عن ٤٥ وألا يزيد على ٦٠ عاماً لوظائف مدارس البنات.

واشتملت الشروط أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الثانوية فما دونها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لديه صحيفة بصمات من الأداة الجنائية، وأن يكون "لائقاً طبياً"، وألا يكون "متقاعداً" أو "مرتبطاً "بوظيفة أخرى.

وأكدت الإدارة أن آخر موعد لاستقبال الملفات هو يوم ١٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
04:11 PM

"تعليم الليث" تطرح وظائف حراس أمن لمدارس البنين والبنات

من خلال عقد مع إحدى الشركات الخاصة تتبع شركة "تطوير"

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عوض الفهمي - الليث
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أعلنت إدارة ‫التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم لشغل عدد من الوظائف بمسمى "حراس أمن بالمدارس"، من خلال عقد مع إحدى الشركات الخاصة تتبع لشركة "تطوير".

وحددت الإدارة شروطاً للقبول تتضمّن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ٣٠ عاماً وألا يزيد على ٥٥ عاماً لوظائف مدارس البنين، وألا يقل عمره عن ٤٥ وألا يزيد على ٦٠ عاماً لوظائف مدارس البنات.

واشتملت الشروط أن يكون المتقدم حاملاً للشهادة الثانوية فما دونها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون لديه صحيفة بصمات من الأداة الجنائية، وأن يكون "لائقاً طبياً"، وألا يكون "متقاعداً" أو "مرتبطاً "بوظيفة أخرى.

وأكدت الإدارة أن آخر موعد لاستقبال الملفات هو يوم ١٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ.

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