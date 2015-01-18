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أمطار فاحذروا.. الباحة و5 من محافظاتها في مرمى تنبيهَيْن لـ "أمن الطرق"

نوّهت إلى ما قد تشهده المنطقة من هطولات رعدية ورياحٍ وتدنٍ في الرؤية

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "المندق-بلجرشي-فرعة غامد الزناد"؛ منوّهة إلى أن المنطقة قد تشهد أمطاراً رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

كما نبّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "الباحة- العقيق- القرى" لما قد تشهده المنطقة من أمطارٍ رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، متمنية السلامة للجميع.

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أمطار فاحذروا.. الباحة و5 من محافظاتها في مرمى تنبيهَيْن لـ "أمن الطرق"
سبق

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "المندق-بلجرشي-فرعة غامد الزناد"؛ منوّهة إلى أن المنطقة قد تشهد أمطاراً رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

كما نبّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "الباحة- العقيق- القرى" لما قد تشهده المنطقة من أمطارٍ رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، متمنية السلامة للجميع.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:04 AM

أمطار فاحذروا.. الباحة و5 من محافظاتها في مرمى تنبيهَيْن لـ "أمن الطرق"

نوّهت إلى ما قد تشهده المنطقة من هطولات رعدية ورياحٍ وتدنٍ في الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "المندق-بلجرشي-فرعة غامد الزناد"؛ منوّهة إلى أن المنطقة قد تشهد أمطاراً رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة في أثناء القيادة.

كما نبّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍ من "الباحة- العقيق- القرى" لما قد تشهده المنطقة من أمطارٍ رعدية يُصاحبها نشاطٌ في الرياح السطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، متمنية السلامة للجميع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,658
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,523
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38 مليار ..

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