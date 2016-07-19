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احترافية في عقر دارهم.. طيار سعودي يباغت الحوثيين ويمطرهم بنيران الأباتشي

فيديو لقي إشادة واسعة لمهارة التعامل أثناء عملية إسناد للقوات السعودية على الأرض

أظهر فيديو جديد، لطيار سعودي يقود مروحية "أباتشي" أثناء تحليقه بشكل قريب من السطح وهو يمطر المتمردين الحوثيين بوابل من الرصاص في جبهات صعدة.

ونشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لطيار الأباتشي لحظة مغامرته بالطيران المنخفض في عملية إسناد مباغتة للقوات السعودية على الأرض فاتحاً نيرانها الهائلة للتنكيل بالتزامن مع التقدم في صعدة اليمنية.


وأظهر المقطع الذي لقي إشادة واسعة في مواقع التواصل بمهارة الطيار واحترافيته في التعامل مع العدو في عقر دراهم؛ حيث تثير هذه المروحية جنون الحوثيين، ما جعلهم يلقبونها بـ"الجنية السوداء" لعدم تمكنهم من الهرب من طلقاتها التي يصعب النجاة منها.

منطقة المرفقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترافية في عقر دارهم.. طيار سعودي يباغت الحوثيين ويمطرهم بنيران الأباتشي
سبق

أظهر فيديو جديد، لطيار سعودي يقود مروحية "أباتشي" أثناء تحليقه بشكل قريب من السطح وهو يمطر المتمردين الحوثيين بوابل من الرصاص في جبهات صعدة.

ونشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لطيار الأباتشي لحظة مغامرته بالطيران المنخفض في عملية إسناد مباغتة للقوات السعودية على الأرض فاتحاً نيرانها الهائلة للتنكيل بالتزامن مع التقدم في صعدة اليمنية.


وأظهر المقطع الذي لقي إشادة واسعة في مواقع التواصل بمهارة الطيار واحترافيته في التعامل مع العدو في عقر دراهم؛ حيث تثير هذه المروحية جنون الحوثيين، ما جعلهم يلقبونها بـ"الجنية السوداء" لعدم تمكنهم من الهرب من طلقاتها التي يصعب النجاة منها.

منطقة المرفقات

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:03 PM

احترافية في عقر دارهم.. طيار سعودي يباغت الحوثيين ويمطرهم بنيران الأباتشي

فيديو لقي إشادة واسعة لمهارة التعامل أثناء عملية إسناد للقوات السعودية على الأرض

A A A
خلف الدوسري - الرياض
18
36,420

أظهر فيديو جديد، لطيار سعودي يقود مروحية "أباتشي" أثناء تحليقه بشكل قريب من السطح وهو يمطر المتمردين الحوثيين بوابل من الرصاص في جبهات صعدة.

ونشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم "سليمان المقيم"، مقطع فيديو لطيار الأباتشي لحظة مغامرته بالطيران المنخفض في عملية إسناد مباغتة للقوات السعودية على الأرض فاتحاً نيرانها الهائلة للتنكيل بالتزامن مع التقدم في صعدة اليمنية.


وأظهر المقطع الذي لقي إشادة واسعة في مواقع التواصل بمهارة الطيار واحترافيته في التعامل مع العدو في عقر دراهم؛ حيث تثير هذه المروحية جنون الحوثيين، ما جعلهم يلقبونها بـ"الجنية السوداء" لعدم تمكنهم من الهرب من طلقاتها التي يصعب النجاة منها.

منطقة المرفقات

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