النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في يومه الثالث.. معرض الصقور يشهد توافداً كثيفاً من الزوار

إلى جانب فعالياته اليومية المتنوعة مثل "ريشة صقار"

قدّم معرض الصقور والصيد في يومه الثالث عروضاً تثقيفية وتراثية، إلى جانب ما يقدمه لهواة الصقور والصيد من مستلزمات ومتعلقات عبر 30 قسماً على مساحة 36 ألف متر مربع.

ومنذ اليوم الأول ومع لحظة افتتاح أبوابه، شهد المعرض إقبالاً سجل أرقاماً قياسية في أيامه الثلاث الأولى.

ويشهد اليوم الثالث منذ ساعاته الأولى زيارات رسمية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب العديد من الفعاليات المقامة على مسرح المعرض، مثل الفعاليات المدرسية مع الطلاب وفقرة الرواة والمحاضرات العلمية، إلى جانب فعاليات المعرض اليومية المتنوعة مثل فعالية "ريشة صقار" للرسامين ومزاد الصقور وفعالية "حياة الصقاقير".

معرض الصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يومه الثالث.. معرض الصقور يشهد توافداً كثيفاً من الزوار
سبق

قدّم معرض الصقور والصيد في يومه الثالث عروضاً تثقيفية وتراثية، إلى جانب ما يقدمه لهواة الصقور والصيد من مستلزمات ومتعلقات عبر 30 قسماً على مساحة 36 ألف متر مربع.

ومنذ اليوم الأول ومع لحظة افتتاح أبوابه، شهد المعرض إقبالاً سجل أرقاماً قياسية في أيامه الثلاث الأولى.

ويشهد اليوم الثالث منذ ساعاته الأولى زيارات رسمية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب العديد من الفعاليات المقامة على مسرح المعرض، مثل الفعاليات المدرسية مع الطلاب وفقرة الرواة والمحاضرات العلمية، إلى جانب فعاليات المعرض اليومية المتنوعة مثل فعالية "ريشة صقار" للرسامين ومزاد الصقور وفعالية "حياة الصقاقير".

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:43 PM

في يومه الثالث.. معرض الصقور يشهد توافداً كثيفاً من الزوار

إلى جانب فعالياته اليومية المتنوعة مثل "ريشة صقار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
354

قدّم معرض الصقور والصيد في يومه الثالث عروضاً تثقيفية وتراثية، إلى جانب ما يقدمه لهواة الصقور والصيد من مستلزمات ومتعلقات عبر 30 قسماً على مساحة 36 ألف متر مربع.

ومنذ اليوم الأول ومع لحظة افتتاح أبوابه، شهد المعرض إقبالاً سجل أرقاماً قياسية في أيامه الثلاث الأولى.

ويشهد اليوم الثالث منذ ساعاته الأولى زيارات رسمية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب العديد من الفعاليات المقامة على مسرح المعرض، مثل الفعاليات المدرسية مع الطلاب وفقرة الرواة والمحاضرات العلمية، إلى جانب فعاليات المعرض اليومية المتنوعة مثل فعالية "ريشة صقار" للرسامين ومزاد الصقور وفعالية "حياة الصقاقير".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,016
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,850
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,550

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة