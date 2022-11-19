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أمطار الرابعة فجراً تتواصل بالرياض .. تنبيه متقدم وإنذار جديد للعاصمة

متوسطة إلى غزيرة تشمل معظم المحافظات بتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض، وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

الرياض حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الرابعة فجراً تتواصل بالرياض .. تنبيه متقدم وإنذار جديد للعاصمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض، وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:26 AM

أمطار الرابعة فجراً تتواصل بالرياض .. تنبيه متقدم وإنذار جديد للعاصمة

متوسطة إلى غزيرة تشمل معظم المحافظات بتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,610

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض، وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

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