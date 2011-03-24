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"التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات
سبق

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
09:25 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:49 AM

"التجارة" تشهِّر بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
19,210

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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