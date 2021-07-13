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الصحة: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم.. وتُعلن تسجيل (1295) حالة وتعافي (946) حالة

قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1295) حالة مؤكدة وتعافي (946) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10845) حالة منها (1426) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (503734) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (484883) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8006) حالات يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم.. وتُعلن تسجيل (1295) حالة وتعافي (946) حالة
سبق

قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1295) حالة مؤكدة وتعافي (946) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10845) حالة منها (1426) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (503734) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (484883) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8006) حالات يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
07:29 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
01:08 AM

الصحة: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم.. وتُعلن تسجيل (1295) حالة وتعافي (946) حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,067

قالت الصحة إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم بإذن الله، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، لافتةً أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوماً ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1295) حالة مؤكدة وتعافي (946) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10845) حالة منها (1426) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (503734) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (484883) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8006) حالات يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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