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فريق سعودي مختص ينفذ أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 40 دقيقة

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقال "الجابري": "تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف".

وزاد "الجابري" أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

واختتم "الجابري" تصريحه قائلاً: إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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فريق سعودي مختص ينفذ أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 40 دقيقة
سبق

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقال "الجابري": "تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف".

وزاد "الجابري" أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

واختتم "الجابري" تصريحه قائلاً: إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:48 PM

فريق سعودي مختص ينفذ أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال 40 دقيقة

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
14
5,404

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقال "الجابري": "تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف".

وزاد "الجابري" أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز (40) دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

واختتم "الجابري" تصريحه قائلاً: إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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