النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أُقيمت في جدة .. اختتام بطولة المملكة للناشئات والسيدات للكاراتيه

اُختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئات تحت سن 15 عامًا والسيدات للكاتا والقتال والتي أُقيمت على صالة أكاديمية طريق الاحتراف في جدة.

وحقق نادي باقدو الرياضي المركز الأول لمنافسات الناشئات، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، وحصل نادي اكسبريشنز فتنس على المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، حصل نادي باقدو الرياضي على المركز الأول، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث مركز قلب الأبطال.

وفي ختام البطولة قامت كلٌ من مسؤولة الرياضية النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد والدكتورة إيمان الحسيني بتتويج وتسليم الفائزات بالمراكز الأولى ميدالياتهن وجوائزهن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أُقيمت في جدة .. اختتام بطولة المملكة للناشئات والسيدات للكاراتيه
سبق

اُختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئات تحت سن 15 عامًا والسيدات للكاتا والقتال والتي أُقيمت على صالة أكاديمية طريق الاحتراف في جدة.

وحقق نادي باقدو الرياضي المركز الأول لمنافسات الناشئات، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، وحصل نادي اكسبريشنز فتنس على المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، حصل نادي باقدو الرياضي على المركز الأول، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث مركز قلب الأبطال.

وفي ختام البطولة قامت كلٌ من مسؤولة الرياضية النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد والدكتورة إيمان الحسيني بتتويج وتسليم الفائزات بالمراكز الأولى ميدالياتهن وجوائزهن.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:33 PM

أُقيمت في جدة .. اختتام بطولة المملكة للناشئات والسيدات للكاراتيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
2,287

اُختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئات تحت سن 15 عامًا والسيدات للكاتا والقتال والتي أُقيمت على صالة أكاديمية طريق الاحتراف في جدة.

وحقق نادي باقدو الرياضي المركز الأول لمنافسات الناشئات، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، وحصل نادي اكسبريشنز فتنس على المركز الثالث.

وفي منافسات السيدات، حصل نادي باقدو الرياضي على المركز الأول، فيما حصلت أكاديمية بناء الإنسان على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث مركز قلب الأبطال.

وفي ختام البطولة قامت كلٌ من مسؤولة الرياضية النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد والدكتورة إيمان الحسيني بتتويج وتسليم الفائزات بالمراكز الأولى ميدالياتهن وجوائزهن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,408
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة