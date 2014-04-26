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قرى في عسير تعاني من عزلة تامة بسبب السيول منذ 40 عاماً

سكانها ناشدوا أمير المنطقة إيفاد لجنة للوقوف على الوضع

‬ يعاني أهالي قرى الرقشات وماطر وثول بطريق أبها محايل عسير من العزلة التامة؛ بسبب السيول التي قطعت حركتهم خاصة، في ظل الظروف البيئية للمنطقة مع كثرة هطول الأمطار، وطالبوا بربط هذه القرى بالطريق الممتد من أبها إلى محايل عسير مروراً بعقبة شعار.

وقال الشاكون: إن هذه القرى تعاني من العزلة منذ أكثر من 40 عاماً منذ تاريخ فتح طريق أبها محايل.

وذكروا أنه رغم الشكاوى المتزايدة، ورغم وقوف مدير الطرق في عسير على الموقع، لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وتساءل مواطنو هذه القرى: مَن المسؤول؟ فهذه القرى بها من 2000 شخص، ولكنها أصبحت معزولة عندما يصبّ وادي تيه، والذي يمتد من السروات إلى البحر الأحمر.

وأضافوا أنهم لا يستطيعون الخروج مهما كانت ظروفهم؛ فالمريض يزداد مرضه، وقد يموت لعدم وجود طريق يربط هذه القرى بالطريق الرئيس.

وناشدوا أمير منطقة عسير تركي بن طلال إرسال لجنة للوقوف على الطبيعة ورصد ما تعانيه هذه القرى من نقص في الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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قرى في عسير تعاني من عزلة تامة بسبب السيول منذ 40 عاماً
سبق

‬ يعاني أهالي قرى الرقشات وماطر وثول بطريق أبها محايل عسير من العزلة التامة؛ بسبب السيول التي قطعت حركتهم خاصة، في ظل الظروف البيئية للمنطقة مع كثرة هطول الأمطار، وطالبوا بربط هذه القرى بالطريق الممتد من أبها إلى محايل عسير مروراً بعقبة شعار.

وقال الشاكون: إن هذه القرى تعاني من العزلة منذ أكثر من 40 عاماً منذ تاريخ فتح طريق أبها محايل.

وذكروا أنه رغم الشكاوى المتزايدة، ورغم وقوف مدير الطرق في عسير على الموقع، لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وتساءل مواطنو هذه القرى: مَن المسؤول؟ فهذه القرى بها من 2000 شخص، ولكنها أصبحت معزولة عندما يصبّ وادي تيه، والذي يمتد من السروات إلى البحر الأحمر.

وأضافوا أنهم لا يستطيعون الخروج مهما كانت ظروفهم؛ فالمريض يزداد مرضه، وقد يموت لعدم وجود طريق يربط هذه القرى بالطريق الرئيس.

وناشدوا أمير منطقة عسير تركي بن طلال إرسال لجنة للوقوف على الطبيعة ورصد ما تعانيه هذه القرى من نقص في الخدمات.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:42 PM

قرى في عسير تعاني من عزلة تامة بسبب السيول منذ 40 عاماً

سكانها ناشدوا أمير المنطقة إيفاد لجنة للوقوف على الوضع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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‬ يعاني أهالي قرى الرقشات وماطر وثول بطريق أبها محايل عسير من العزلة التامة؛ بسبب السيول التي قطعت حركتهم خاصة، في ظل الظروف البيئية للمنطقة مع كثرة هطول الأمطار، وطالبوا بربط هذه القرى بالطريق الممتد من أبها إلى محايل عسير مروراً بعقبة شعار.

وقال الشاكون: إن هذه القرى تعاني من العزلة منذ أكثر من 40 عاماً منذ تاريخ فتح طريق أبها محايل.

وذكروا أنه رغم الشكاوى المتزايدة، ورغم وقوف مدير الطرق في عسير على الموقع، لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وتساءل مواطنو هذه القرى: مَن المسؤول؟ فهذه القرى بها من 2000 شخص، ولكنها أصبحت معزولة عندما يصبّ وادي تيه، والذي يمتد من السروات إلى البحر الأحمر.

وأضافوا أنهم لا يستطيعون الخروج مهما كانت ظروفهم؛ فالمريض يزداد مرضه، وقد يموت لعدم وجود طريق يربط هذه القرى بالطريق الرئيس.

وناشدوا أمير منطقة عسير تركي بن طلال إرسال لجنة للوقوف على الطبيعة ورصد ما تعانيه هذه القرى من نقص في الخدمات.

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