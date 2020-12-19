النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تغريدة مواطن.. المرور يطيح بمتهور اعتاد التفحيط بأحد أحياء حائل

في أقل من 12 ساعة.. وتمت إحالته للهيئة لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي.

وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة.

وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مرور حائل المرور تفحيط حائل المرور السعودي مخالفة مرورية ظاهرة التفحيط ممارسة التفحيط الهيئة المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تغريدة مواطن.. المرور يطيح بمتهور اعتاد التفحيط بأحد أحياء حائل
سبق

نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي.

وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة.

وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
12:36 AM

بعد تغريدة مواطن.. المرور يطيح بمتهور اعتاد التفحيط بأحد أحياء حائل

في أقل من 12 ساعة.. وتمت إحالته للهيئة لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

A A A
خالد السليمي - حائل
2
2,076

نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي.

وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة.

وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,677
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة