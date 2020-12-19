نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي. وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة. وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

بعد تغريدة مواطن.. المرور يطيح بمتهور اعتاد التفحيط بأحد أحياء حائل خالد السليمي سبق 2020-12-19 نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي.



وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة.



وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 12:36 AM

بعد تغريدة مواطن.. المرور يطيح بمتهور اعتاد التفحيط بأحد أحياء حائل في أقل من 12 ساعة.. وتمت إحالته للهيئة لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام





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نجح مرور حائل في القبض على متهور، اعتاد التفحيط داخل أحد الأحياء، وذلك بعد تلقى إشارة من تغريدة أحد المواطنين، أوضح أن السائق اعتاد على القيادة المتهورة داخل الحي.



وأضاف المواطن في تغريدته بأنه تمكن من رصد بيانات المركبة، واحتفظ بها، مؤكدًا أنه تلقى ردًّا من حساب المرور السعودي عبر تويتر في الرسائل الخاصة للحصول على معلومات المركبة.



وفي أقل من 12 ساعة من الحصول على بيانات المركبة تمكن مرور حائل من تحديد مكان المركبة، والقبض على قائدها، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.